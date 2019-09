Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio | Telefono Amico | “Quasi mille

Giornata Mondiale del Suicidio : è la 2ª causa di morte tra i giovani : Il Suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno riguardano ragazzi sotto i 24 anni. Il tendenza al Suicidio è in calo, rileva ISTAT, ma cresce il fenomeno dell’autolesionismo tra gli adolescenti. Al Bambino Gesù, le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario sono aumentate di 20 volte in 8 anni. Nella Giornata Mondiale di Prevenzione del ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Giornata Mondiale del cane/ Gli amici a 4 zampe che fanno bene a bimbi e anziani : Giornata mondiale del cane: oggi, lunedì 26 agosto 2019, si celebrano gli amici a quattro zampe che, secondo gli studi, fanno bene al cuore!

Giornata Mondiale del cane 2019 : perché si festeggia e significato : Giornata mondiale del cane 2019: perché si festeggia e significato Anche l’amico dell’uomo per eccellenza viene celebrato in un’occasione particolare; ricorre proprio oggi 26 agosto 2019 la Giornata Internazionale del cane. Giornata mondiale del bacio 2019: storia e perché si festeggia il 6 luglio Giornata mondiale del cane: le origini La Giornata mondiale del cane si celebra sin dal 2004: il Dog Day è stato istituito, per dir così, ...

Giornata Mondiale del cane : perché gli amici a quattro zampe migliorano la nostra vita : Come dimostrato da numerose ricerche scientifiche, i cani rappresentano una inesauribile fonte di benessere psicologico e fisico per chiunque li possieda. Nella Giornata Mondiale del cane, che ricorre il 26 agosto, si celebra anche l'amore, l'affetto e l'amicizia che questi meravigliosi animali riescono a regalarci.Continua a leggere

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : “Giornata positivo - sono leader del Mondiale. Dedico il podio alla nonna” : Grandissima domenica per Lorenzo Dalla Porta che ha conquistato il terzo posto nel GP di Gran Bretagna 2019 e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale Moto3. Il centauro toscano è riuscito a salire sul podio e ora vanta 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto a Silverstone e si è dovuto accontentare della tredicesima posizione, fantastico risultato per il 22enne del Team Leopard che si è dovuto accodare a Ramirez e Arbolino ma ...

