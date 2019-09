Gentiloni-Von Der Leyen | un' ora di colloquio Financial Times | «Andrà alla Concorrenza»

Paolo Gentiloni incontra Ursula von der Leyen : «Clima di grande amicizia» : L’incontro di questa mattina, strettamente bilaterale, serviva ad orientare le decisioni della leader tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, che presenterà martedì

Commissione Ue - a Bruxelles un’ora di colloquio tra Gentiloni e Von der Leyen. Martedì la nuova presidente annuncia deleghe : È durato circa un’ora il colloquio tra Paolo Gentiloni, candidato italiano per la Commissione europea, e la presidente eletta Ursula von der Leyen. Il presidente Pd ed ex premier ha evitato i media, entrando direttamente con l’auto nel garage del palazzo Charlemagne, a Bruxelles. Il bilaterale servirà a orientare le decisioni della ex ministra alla Difesa tedesca, alle prese con l’attribuzione dei portafogli della sua squadra di governo, ...

