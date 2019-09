Gentiloni a un passo dall' Economia In Europa guarderà i conti italiani

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 6 settembre 2019) Chi frequenta abitualmente i palazzi del potere comunitario lo dà quasi per certo. Sulla carta dovrà vedersela con il belga Didier Reynders e la finlandese Jutta Urpilainen, entrambi ex ministri delle Finanze, ma Paoloè a unda ricevere la delega agli Affari economici e monetaria nuova presidente Ursula von der Leyden che vedrà oggi a Bruxelles per i colloqui di rito che la numero uno di Palazzo Berlaymont ha condotto prima della formazione del nuovo esecutivo. Segui su affar.it

