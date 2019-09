Francesco Chiofalo | Antonella precisa | “Mai fidanzati per lavoro”

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 6 settembre 2019)Fiordelisi: arriva il chiarimento sulla relazione conFiordelisi hanno da poco terminato la loro relazione. L’annuncio è avvenuto attraverso alcune clip caricate su Instagram, dove l’influencer in lacrime comunica di essere stata tradita dal suo Lenticchio. In molti hanno accusato la coppia di stare insieme soltanto per business e che la storia del tradimento sia stata inventata dalla loro agenzia per far parlare di sé, poiché sono stati scartati dalla produzione di Temptation Island Vip per questa nuova edizione dello show. Qualche ora fa, in maniera del tutto inaspettata, è arrivata la replica diFiordelisi che sul suo profilo social ha chiarito ogni cosa. Mai messi insieme per lavoro. Ci siamo sentiti, frequentati e successivamente. Poi, in un secondo momento, io sono passata alla sua ...

carmenFashionCr : Francesco Chiofalo e Antonella, colpo di scena: lei non chiude le porte - Donutslov3r : RT @giusyseidiversa: comunque uno così pesante come francesco chiofalo non lo vorrei mai nella mia vita. è inutile che continui a mette st… - akilyassan : comunque Francesco Chiofalo sta proprio esagerando, con tutte quelle storie riferite alla sua ex in cui sembra un c… -