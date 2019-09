Fisica | l’esperimento GERDA segna un nuovo record nella ricerca del neutrino di Majorana

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2019), ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale diNucleare (INFN), cheil rarissimo decadimento doppio beta senza emissione di neutrini, una sorta di Sacro Graal per ladelle particelle elementari, ha conquistato un altro importante traguardo scientifico raggiungendo undi sensibilità. Questo risultato è stato ottenuto dopo aver raccolto dati ininterrottamente per due anni e mezzo e aver ridotto a un livello bassissimo gli eventi che costituiscono il cosiddetto “rumore di fondo”. Il risultato è pubblicato oggi 5 settembre su Science. Il decadimento doppio beta senza emissione di neutrini, se rivelato, fornirebbe informazioni essenziali sulla natura dei neutrini: ci consentirebbe, per esempio, di sapere se i neutrini sono identici alle loro antiparticelle, di ottenere indicazioni sul meccanismo che dà loro ...