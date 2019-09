Fiorentina | la gaffe ti costa gli ‘sfottò’ | i tifosi del Liverpool prendono in giro i

Fiorentina - che gaffe in conferenza stampa : il ‘modello da seguire’ di Zurkowski è Chiesa… non Fedez! : Simpatico siparietto nella conferenza stampa di presentazione di Zurkowski: il centrocampista della Fiorentina indica ‘Fede’ Chiesa come modello da seguire, il traduttore capisce Fedez! Una piccola gaffe in casa Fiorentina durante la conferenza stampa di presentazione di Zurkowski. Una domanda particolare ha ‘mandato in crisi il traduttore’. Al centrocampista polacco è stato chiesto quale fosse il suo ‘modello ...