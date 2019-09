Fifa 20 | oggi l’annuncio degli overall ufficiali!

Fifa 19 : Il gioco completo da oggi è disponibile su EA Access : Da oggi i videogiocatori di tutto il mondo possono sottoscrivere l’abbonamento mensile o annuale ad EA Access su PlayStation 4. I titoli in uscita più attesi tra cui Madden NFL 20, NHL 20, FIFA 20 e molti altri potranno essere giocati 5 giorni prima dell’uscita ufficiale. In più, ci si potrà ottenere l’Accesso illimitato ai videogiochi già disponibili nella Cassaforte: EA SPORTS FIFA 19EA SPORTS... Source

EA Access disponibile da oggi anche su Playstation 4! Ecco come provare - in anteprima - Fifa 20! : come annunciato qualche mese fa finalmente, dalle ore 17 di oggi, 24 luglio, EA Access, lo speciale servizio in abbonamento di Electronic Arts che permette di godere di tutta una serie di vantaggi esclusivi, sarà disponibile anche su PS4! EA Access: a cosa serve? EA Access, disponibile da anni sia su Xbox che PC

Fifa 20 : EA Access disponibile da oggi sulla piattaforma Sony : Electronic Arts Inc. ha annunciato che a partire dalle 17:00 di oggi ( NDR 24 Luglio ) EA Access sarà disponibile sulla piattaforma PlayStation®4 (PS4 ). I giocatori potranno sottoscrivere un abbonamento mensile ( $4,99) o un abbonamento annuale ( $29,99) tramite il PlayStation® Store. Con EA Access potrai giocare a FIFA 20 il 19 settembre su PlayStation®4, Xbox One e Origin Access su PC.

Donne negli stadi in Iran - la Fifa appoggia la riforma : La Fifa è al lavoro con le autorità Iraniane affinché sia varata la riforma della legge che, dal 1979, impedisce alle Donne di assistere dal vivo alle partite di calcio. Lo ha detto il presidente Gianni Infantino, che ha parlato con il suo omologo della federcalcio Iraniana, Mehdi Taj, il quale ha assicurato che "la questione è stata presa in carico direttamente dal Ministro dello sport".