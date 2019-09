Fb,inchiesta antitrust da 7 Stati Usa

Una coalizione di setteamericani,tra cui lo Stato New York,sta per lanciare formalmente un'indagine contro Facebook per determinare se abbia "represso la concorrenza e messo a rischio i suoi utenti". L'annuncio arriva dal procuratore generale dello Stato di NY,Letitia James. Oltre a New York e alla capitale federale Washington,gli altriscesi in campo contro Facebook sono Colorado, Iowa,Nebrasca,Carolina del Nord,Ohio e Tennessee. Ripercussioni sul titolo,pesante alla Borsa di New York.(Di venerdì 6 settembre 2019)