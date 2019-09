Facebook vuole combattere i deepfake generando altri deepfake

Anche Facebook vuole eliminare il contatore dei Like : Il mondo dei social addicted gira intorno ai Like che sanciscono il successo o meno di un contenuto digitale. Ma ora il vento sta cambiando e dopo Instagram Anche Facebook potrebbe iniziare a nascondere il contatore dei Mi Piace sui post. Il simbolo del pollice in alto è ormai entrato nell'immaginario comune ma come dimostrano numerosi studi realizzati in particolare tra gli adolescenti, può creare ansia e generare disagio. Per questo si ...

Facebook disattiva il riconoscimento facciale automatico - chi lo vuole lo dovrà chiedere : Facebook disattiverà il riconoscimento facciale automatico per tutti i nuovi utenti, che potranno liberamente decidere se attivarlo o meno. Sarà disattivato anche per gli utenti esistenti che non risponderanno all’avviso di notifica sulle nuove impostazioni. Questo significa che il social network non userà più il riconoscimento facciale per impostazione predefinita, per identificare le persone raffigurate nelle foto o nei video, o per ...

Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp : ecco come diventeranno : Facebook vuole cambiare nome a Instagram e WhatsApp per mettere in maggior risalto il loro legame con l’azienda fondata da Mark Zuckerberg. La notizia è stata lanciata come indiscrezione dal sito The Information ma è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore da un portavoce di Facebook: “Vogliamo essere più chiari sui prodotti e i servizi che fanno parte dell’azienda”, ha spiegato. Le due applicazioni, tra le più amate e ...

Facebook vuole una mappa di tutte le strade del mondo : (foto: Jamie Grill/Getty Images) Facebook ha rilasciato una serie di strumenti che sfruttano il machine learning per aiutare a creare una dettagliata mappa del mondo. Map with Ai è il nome dell’operazione che aiuterà l’organizzazione OpenStreetMap a creare facilmente delle mappe sfruttando il contributo della community. Il social network di Menlo Park ha impiegato due anni per sviluppare questi strumenti che permetteranno, grazie a una ...

Facebook con Libra vuole cancellare i money transfer. Business da 700 miliardi : Libra, la moneta globale annunciata da Facebook, punta dritta al Business delle rimesse. E non fa nulla per nasconderlo. A tremare per il debutto della valuta non sono (solo)...

Trump contro la criptovaluta Libra : “Poco affidabile. Se Facebook vuole diventare una banca rispetti le regole” : “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla. Allo stesso modo Libra, la ‘moneta virtuale’ di Facebook, avrà poco sostegno ed affidabilità. Se Facebook e altre compagnie vogliono diventare una banca devono ottenere un nuovo documento di autorizzazione bancaria ed essere soggetti a tutte le regole bancarie, come le altre banche, sia nazionali che ...