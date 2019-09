Ex Ilva | ArcelorMittal fa marcia indietro dopo l’opposizione del sindaco | “Niente sbarco

Ex Ilva - M5s batte Renzi : l’immunità penale per ArcelorMittal passa da due a quattro anni : Ma qual è la verità sull’immunità penale per ArcelorMittal? Partiamo dai fatti. Il 9 luglio scorso, il ministro Luigi Di Maio dichiarava: “Non esiste alcuna possibilità che torni”. In realtà era in corso una trattativa. E infatti il 1 agosto il direttore finanziario Aditya Mittal, in una conference call sui conti, ha detto: “ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare ...

Ex Ilva - ArcelorMittal ricorre al Tar contro le “condizioni aggiuntive” previste dal decreto ministeriale. Sindaco Taranto : “Indecorosi” : ArcelorMittal contro il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) disposto dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L’azienda ha annunciato un ricorso al Tar della Puglia per richiedere l’annullamento del decreto ministeriale del 27 maggio che aveva l’obiettivo di “introdurre eventuali condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie”. Un provvedimento, quello del governo, seguito alla richiesta del ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Governo lavora a immunità”. Di Maio smentisce : Ex Ilva, ArcelorMittal: “Governo lavora a immunità”. Di Maio smentisce Il direttore finanziario della società annuncia di aver ricevuto dall’esecutivo rassicurazioni su un nuovo provvedimento per ripristinare l'immunità ambientale. Ma il ministro nega: “Falso. Quella norma non tornerà mai più” Parole chiave: ...

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Il governo ripristinerà l’immunità penale - ricevute rassicurazioni” : ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l’immunità ambientale per lo stabilimento di Taranto. Lo ha detto durante la conference call sui conti il direttore finanziario, Aditya Mittal: “Devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l’immunità”. “Sono al lavoro – ha aggiunto – Non sappiamo ...

Ilva/ La chiusura che fa comodo a Taranto e ad ArcelorMittal : Sull'ex ILVA ci sarebbe una soluzione in grado di accontentare sia ArcelorMittal che la comunità locale della città di Taranto

Ex Ilva - otto indagati per la morte del gruista : c’è top manager di ArcelorMittal. Nuovo incidente nel reparto laminatoio : Sono otto le persone indagate nell’inchiesta sulla morte, mercoledì pomeriggio, dell’operaio Cosimo Massaro, 40 anni, deceduto per il crollo della gru al quarto sporgente del porto commerciale di Taranto in concessione allo stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Arcelor Mittal, durante una tromba d’aria che ha colpito la città. Nell’inchiesta, coordinata dai pm Filomena Di Tursi e Raffaele Graziano, sono indagati Stefan ...

Ex Ilva di Taranto - i legali di ArcelorMittal : "Al vaglio ipotesi per evitare stop dell'Altoforno 2" : I difensori dell'azienda non escludono collaborazioni con l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. La decisione di spegnere l'Altoforno presa dalla Procura per non aver rispettato le prescrizioni di sicurezza

La procura spegne l'altoforno 2 dell'ex Ilva - mentre Di Maio e ArcelorMittal continuano a litigare : Continua il braccio di ferro tra il governo e ArcelorMittal sul futuro dell’acciaieria tarantina. Ed entra in gioco anche la magistratura, con la procura di Taranto che ha disposto l’avvio delle procedura di spegnimento dell’Altoforno 2 dell’impianto ex Ilva. Lo stesso era stato sottoposto a sequestro preventivo dopo l’incidente costato la morte nel 2015 di un operaio investito da una colata incandescente. Una ...

Ex Ilva - presidio lavoratori Usb al Mise : “No all’immunità per ArcelorMittal. Calenda? Ultimo che può parlare” : “Assunzione di tutti i lavoratori che sono stati discriminati, ritiro della cassaintegrazione, ma soprattutto siamo qui per dire al ministro Di Maio il nostro no all’immunità penale per ArcelorMittal“. Questa le richieste dei lavoratori Usb che sono venuti a manifestare sotto il ministero dello Sviluppo Economico, dove è in corso un incontro tra la proprietà, i sindacati ed il Ministro sull’ex Ilva. Intanto ...