Equitazione | Global Champions League Roma 2019 | il miglior azzurro è Roberto Turchetto

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nella prima gara della tappa didelladi, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Simon Delestre su Filou Carlo Zimequest, che chiude con un netto in 74″80, con un buon margine sul belga Constant van Paesschen su Verdi Treize, secondo in 75″71, e sul britannico Ben Maher su Explosion W, terzo in 76″16. Chiude in 18ma posizionesu Baron, ilin gara, con 4 penalità in 77″41, mentre è 34° Emanuele Gaudiano su Chalou con 12 penalità in 78″69, infine Alberto Zorzi su Vauban du Trio si classifica 40° con 15 penalità ed il crono di 108″88. Nella classifica a squadre, dopo la prima prova, troviamo in testa gli Hamburg Giants, con la formazione composta da Bart Bles e Simon Delestre, una delle tre compagini con percorso complessivo netto, mentre alla piazza ...

