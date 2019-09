Ennesimo schiaffo a Johnson | i Lord votano per il rinvio della Brexit

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) La Camera deiha approvato il progetto di legge contro lacon un no-deal. Si tratta di unalla politica del premier conservatore, Boris, che aveva dichiarato che il 31 ottobre la Gran Bretagna avrebbe lasciato l’Ue con o senza accordo.Il progetto di legge presentato dal laburista Hilary Benn e sostenuto dalle opposizioni e da una ventina di deputati conservatori ribelli, punta a scongiurare il rischio di unasenza accordo il prossimo 31 ottobre. La legge impone in fatti al premier Borisdi chiedere a Bruxelles undi tre mesi (al 31 gennaio del 2020) se entro il 19 ottobre non sarà stato trovato un accordo per un’uscita ‘ordinata’ del Regno Unito dalla Ue.Oggi i‘pro’ hanno tentato di presentare due emendamenti, che sono però stati facilmente respinti. ...

