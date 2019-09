Emma Marrone | “Io sono bella” emoziona Alessandra Amoroso | la dedica

Emma Marrone è hot su Instagram e Totti approva : Emma Marrone non perde tempo e inizia il mese di settembre con il botto. Presto un nuovo singolo in collaborazione con Vasco Rossi ma, tra una registrazione e l’altra, si aggiudica un like da Francesco Totti... Fino a qualche giorno fa c’era il sole, la sveglia lenta, la vita da spiaggia e il tempo infinito delle giornate trascorse in riva al mare. Da domenica, però, tutto è cambiato in un batter d’occhio: la sveglia suona all’alba, ...

Emma Marrone - l’ultima foto è ‘bollente’ e manda tutti in tilt : Una foto social, l’ultima apparsa sul suo profilo Instagram, che ha letteralmente mandato i suoi tanti fan in tilt. Per la cantante salentina sta avvicinando un grande giorno: venerdì 6 settembre arriverà nelle radio il suo nuovo singolo “Io sono bella”, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri con la partecipazione di Gerardo Pulli e Piero Romitelli e prodotto da Dario Faini.\\ Per Emma Marrone questo è un sogno che si avvera perché è ...

Emma Marrone non nasconde l’emozione : “Io per lui sono bella” : Emma Marrone, il grande giorno si avvicina e lei non nasconde l’emozione Per Emma Marrone si sta avvicinando un grande giorno. Venerdì 6 Settembre arriverà nelle radio il suo nuovo singolo Io sono bella scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, con la partecipazione di Gerardo Pulli e Piero Romitelli, e prodotto da […] L'articolo Emma Marrone non nasconde l’emozione: “Io per lui sono bella” proviene da ...

Emma Marrone - dedica speciale alla manager Francesca Savini : 'Per sempre' : Emma Marrone è di nuovo fidanzata? È questa la domanda che si stanno facendo i curiosi da qualche settimana, e più precisamente da quando la rivista "Chi" ha reso pubblico il feeling che la cantante ha instaurato con Nikolai Danielsen in vacanza a Capri. Mentre in tanti si chiedono se è vero che ha ritrovato il sorriso accanto al modello norvegese, la 35enne usa Instagram per fare una dedica speciale alla sua inseparabile manager. Emma e ...

“Sei per sempre”. Emma Marrone e ‘lei’ - l’ultima foto social manda in tilt il web : Un’emozione, quella di Emma Marrone che era impossibile tenere nascosta ai fan. La cantante ha aperto il suo cuore e ha lasciato che parlasse una lacrima per lei. Il racconto del fotografo che ha immortalato quel momento ha fatto impazzirei fan. La cantante salentina non ha mai nascosto quanto bene vuole alla sua amica Francesca Savino. La foto condivisa con i fan ha suggellato un momento molto speciale. Emma Marrone ha vissuto un’emozione ...

Emma Marrone e Francesca - la cantante a cuore aperto : “Per sempre” : Francesca Savini è una certezza per Emma Marrone, il progetto di Emilio Tini Emma Marrone e Francesca Savini sono amiche da anni e lei è diventata anche la manager della cantante. Non sono state poche le volte in cui si è sospettato che le due stessero assieme ma erano solo voci di corridoio perché Emma […] L'articolo Emma Marrone e Francesca, la cantante a cuore aperto: “Per sempre” proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone - grande soddisfazione : “Lo state facendo nel modo giusto” : Io sono bella è il nuovo singolo di Emma Marrone Il nuovo singolo di Emma Marrone è Io sono bella e uscirà il 6 settembre, quindi tra pochissimi giorni. Si tratta di un pezzo a cui Emma tiene moltissimo e che i fan aspettano con trepidazione, visto che è da molto che la cantante lanciata […] L'articolo Emma Marrone, grande soddisfazione: “Lo state facendo nel modo giusto” proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone - foto con décolleté esplosivo e Francesco Totti mette il like : Emma Marrone e la foto con il décolleté esplosivo: «Ma quindi è arrivato settembre?». La replica dei fan è esilarante. La cantante salentina ha appena pubblicato su Instagram una sua immagine supersexy. Nello scatto, Emma ha una scollatura vertiginosa che mette in mostra il suo famoso décolleté. L’artista cinguetta: «Ah ma quindi è arrivato Settembre? #IOSONOBELLA #6settembre ». La foto è dunque un modo per Emma Marrone di lanciare il nuovo ...

Sei bianca - dovresti abbronzarti. Ma ad elogiare Emma Marrone ci pensa Gabriele Muccino : La cantante salentina ha sfoggiato la sua ritrovata forma fisica perfetta in una foto, che sembra aver stregato il regista Gabriele Muccino.\\ Molti fan si dicono impazienti di ascoltare la sua nuova canzone: Emma Marrone è già sulla cresta dell'onda, a pochi giorni dall'uscita della sua nuova fatica artistica. La cantante sta facendo, infatti, parlare di nuovo di sé per aver postato uno scatto ammaliante sul suo profilo Instagram. ...

Emma Marrone in costume su Instagram - la dedica di Gabriele Muccino : Emma Marrone posta uno scatto in costume su Instagram e fra i commenti spunta una dedica dolcissima di Gabriele Muccino. Il regista e la cantante si sono conosciuti sul set de I migliori anni, l’ultimo film di Muccino con Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria. La pellicola racconta la storia di quattro amici, fra tradimenti, delusioni e grandi amori, nell’arco di quarant’anni. Un film ...

Emma Marrone in costume - Muccino scrive una dedica che fa sognare : Ultime notizie Emma Marrone: Gabriele Muccino le scrive una dedica speciale Emma Marrone ha esibito su Instagram il suo bel fisico, costruito dopo mesi e mesi di palestra. Aggiungiamo a questo periodo di grande attività, anche una dieta ferrea, che le ha permesso di raggiungere i risultati sperati. Una bomba di sensualità, la Marrone, che […] L'articolo Emma Marrone in costume, Muccino scrive una dedica che fa sognare proviene da Gossip e ...

Emma Marrone : nuova paparazzata con Nikolai e copertina del singolo 'Io sono bella' : Il mese di agosto, Emma Marrone l'ha vissuto all'insegna delle novità: oltre alle sempre più insistenti voci su un nuovo amore, la cantante freme nell'attesa che esca il suo nuovo singolo, un brano che Vasco Rossi ha scritto per lei. Nella giornata di oggi, infatti, sono state pubblicate sia le foto che i paparazzi hanno fatto alla salentina con Nikolai Danielsen, che la copertina della canzone che sarà disponibile dal 6 settembre. Emma e il ...

Emma Marrone lancia Io Sono Bella/ La cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi : Emma Marrone lancia Io Sono Bella, la cover del nuovo singolo firmato Vasco Rossi è finalmente on line sui profili social della salentina

Emma Marrone senza trucco su Instagram : semplicemente stupenda : Come sempre coraggiosa e splendida, Emma Marrone si mostra senza trucco su Instagram. Una foto priva di filtri e di “inganni”, in cui la cantante ha scelto di svelarsi per quella che è. Viso acqua e sapone, sguardo intenso e turbante bianco in testa: Emma guarda verso la telecamera e strega tutti con la sua bellezza. L’autrice della foto è Francesca Savini, manager e amica del cuore, inseparabile dalla Marrone che si ...