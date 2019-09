Elettrica | autonoma e super tech | come sarà l’auto del futuro

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) Elettrificazione e guidasono i due trend che stanno già cambiando la mobilità, seppur a piccoli passi. La maggior parte delle persone guida ancora auto tradizionali, ma il cambiamento generatosi nel settore automotive finirà per ridisegnare non solo le abitudini alla guida. Le città dovranno adeguarsi a livello infrastrutturale (più colonnine per la ricarica) e anche sul piano normativo ci vorrà inevitabilmente maggiore chiarezza. Un angolo di osservazione privilegiato per capirei produttori di autovetture stanno lavorando e innovando, sono certamente i grandi saloni dell’auto mondiali; oppure,dimostra questo video, anche la ben nota fiera dell’elettronica di Las Vegas, il Ces. Proprio qui, nell’ultima edizione del 2018, gli occhi degli esperti e del pubblico sono stati catturati ad esempio dalla propostadella startup cinese Byton: un ...

Sport_Mediaset : Auto elettrica a guida autonoma: guardate che spettacolo! - PneusNews : Connessa, autonoma, condivisa, elettrica. La mobilità per Bridgestone all’IAA - luciatonini : Connessa, autonoma, condivisa, elettrica. La mobilità per Bridgestone all’IAA -