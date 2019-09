Eleonora Pedron esce allo scoperto con il nuovo amore | il bacio sul red carpet di Venezia

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 6 settembre 2019) Con un abito lungo rosa cipria a pois color oro, con le spalline, la gonna ampia e impreziosito da una cinta dorata e i capelli semiraccolti ma morbidi. E poi le scarpe, un modello open toe con plateau vertiginoso che la slanciano e le donano un incedere regale. Insomma,si è presentata sul reddella Mostra del Cinema dicome una vera principessa delle favole.Ma la showgirl, conduttrice e modella non sta facendo parlare di sé solo per il meraviglioso look sfoggiato sul tappeto rosso. Ha incantato tutti, sì, ma ha anche dato un ottimo spunto alla cronaca rosa: è uscitacon ilcompagno, ovvero l’attore Fabio Troiano. Anche lui impeccabile in smoking nero e camicia bianca, portata però senza papillon.e Fabio Troiano sono tra i protagonisti del redche precede la proiezione di “Gloria Mundi” e per la prima ...

