Eleonora morta in un giardino in Trentino | fermato il marito che aveva dormito con lei

Eleonora morta per la leucemia dopo il rifiuto alla chemio : due anni ai suoi genitori : Plagiarono la figlia facendole seguire il metodo Hamer. La madre: «Rifarei tutto ciò che ho fatto». Due anni per non aver curato la figlia come la medicina avrebbe voluto. Il tribunale di Padova ha condannato, con pena sospesa, Lino e Rita Bottaro, i genitori di Eleonora, che tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma di leucemia e decise di non curarsi con la chemioterapia.-- La ragazza, accogliendo in pieno la tesi di ...