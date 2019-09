Due gemelli nati da padri diversi | caso rarissimo

Allo zoo di Berlino - la rara nascita di Due cuccioli di panda gemelli : minuscoli - rosa e senza pelo [FOTO e VIDEO] : Lo zoo di Berlino ha festeggiato la nascita di due cuccioli di panda gemelli. “Meng Meng è diventata mamma – per due volte! Siamo molto felici, siamo senza parole”, si legge sull’account Twitter dello zoo, dove è stato postato il tenero video che trovate in fondo all’articolo, in cui si vede mamma panda che aiuta uno dei due piccoli a nutrirsi. È estremamente difficile e raro riuscire a far riprodurre i panda in cattività e per questo, ogni ...

Fiammetta Cicogna in grande forma al nono mese di gravidanza : «Due gemelli - ho preso 11 kg. Ecco i miei segreti» : Tra poco Fiammetta Cicogna diventerà mamma. La modella e conduttrice infatti è al nono mese di gravidanza e a breve darà alla luce due gemelli. Durante la gravidanza Fiammetta...

CHICAGO MED 3/ Anticipazioni puntate 16 agosto 2019 : separare Due gemelli siamesi : CHICAGO Med 3, Anticipazioni puntate 16 agosto 2019: in prima tv in chiaro su Italia 1. Il padre di Reese viene colpito da un infarto

Bode Miller e la moglie Morgan : «Aspettiamo Due gemelli identici» : Bode e Morgan Miller aspettano due gemelliBode e Morgan Miller aspettano due gemelliBode e Morgan Miller aspettano due gemelliBode Miller e la moglie Morgan saranno di nuovo genitori. E la famiglia crescerà di due unità, perché in arrivo ci sono due gemelli, maschietti identici. A dare la notizia sono stati i diretti interessati, ospiti di una puntata di Today. Una grande gioia per la coppia dopo la tragedia che li aveva colpiti nel 2018, quando ...

Separati Due gemelli di 3 anni del Bangladesh uniti dalla testa : Una maratona di 30 ore a Budapest per i chirurghi che sono riusciti a separare due gemelli del Bangladesh di tre anni che erano uniti dalla testa. Rabeya e Rukaya, questi i loro nomi, stanno bene, hanno fatto sapere i medici ungheresi che li hanno operati e sono riusciti a separare crani e cervelli. I piccoli erano affetti da una rara malattia embriologica che colpisce una persona su cinque/sei milioni. Sono stati operati grazie all'Action for ...

Morti Due gemellini di un anno : erano stati lasciati per otto ore in auto da soli : Due gemellini di un anno sono stati trovati Morti in un’auto, parcheggiata nel Bronx, a New York. I piccoli, un maschio e una femmina, sarebbero stati lasciati soli per otto ore sui sedili posteriori di una Honda. Il padre, Juan Rodriguez, 39 anni, era andato a lavorare in un vicino ospedale. L’uomo, ha annunciato il dipartimento di polizia di New York, è stato incriminato per duplice omicidio colposo. L'articolo Morti due gemellini ...