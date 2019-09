Donna trovata morta nel parco in un lago di sangue | arrestato il marito

Da Sassari a Roma minacciando suicidio : ritrovata Donna scomparsa : Roma – Ieri pomeriggio e’ stata ritrovata indenne una cinquantaseienne di Sassari scomparsa il 3 settembre. La donna affetta da sindrome depressiva con tendenze suicide si trovava presso una struttura di Olbia. Si’ e’ allontanata volontariamente per arrivare a Roma. Giunta nella Capitale ha telefonato il 112 dicendo di volersi suicidare. Sono subito partite le ricerche da parte della Centrale operativa e territoriale dei ...

Pescara - Donna di 35 anni trovata morta in un parcheggio : il cane resta a vegliarla per ore : La sua padrona era morta già da qualche ora e a vegliarla c'era il suo cane, che ha letteralmente impedito ai poliziotti, e ai sanitari del 118, di avvicinarsi. I fatti nella zona della stazione di Porta Nuova. La vittima era una 35enne, artista di strada, originaria di Aosta.

Giallo a Pisa : giovane Donna trovata morta in un supermercato : Una donna, Pisa, è stata trovata morta in un supermercato chiuso della periferia della città toscana, nella giornata di ieri, 1° settembre. La 32enne era nel bagno e, a quanto denunciato dai Cobas, potrebbe essere stata lì per due giorni. La 32enne si trovava nel bagno del supermercato Ad accorgersi del corpo della donna è stata una guardia giurata che ha subito allertato i soccorsi. Il personale del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto ...

Milano - Donna trovata morta in casa : uccisa dal marito che scappa e prova a investire i poliziotti : È stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato Aurelio Galluccio, 65 anni, marito di Adriana Signorelli, trovata uccisa con alcune coltellate nella sua abitazione di via san Giacomo...

