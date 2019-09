Fonte : blogo

(Di venerdì 6 settembre 2019) Dal 15 settembre tornaIn, ancora con Mara Venier al timone. "Sarà l'undicesima. Ma questa, come quella dello scorso anno, la sento più mia. Sono quelle in cui mi sono proposta al pubblico con la mia allegria, la mia fragilità, le risate, le lacrime e le sensazioni che attraversavano il mio animo", ha raccontato la conduttrice al settimanale Gente, che le ha "regalato" una copertina.Le novità? Ci saranno, ma centellinate. "In è piaciuta così tanto lo scorso anno che non voglio cambiarne l'impianto. Mi avevano chiesto di allungarla, ma ho preferito mantenere gli stessi orari, garantendo una diretta di alto livello. Ci saranno ospiti, tanti amici che tornano volentieri, artisti che hanno fiducia in me e che si lasciano intervistare regalando storie e aneddoti con generosità", ha sottolineato zia Mara. Amadeus ...

SerieTvserie : Domenica In: Orietta Berti nel cast fisso della nuova edizione - raspa90 : RT @GPasqui: Domenica In: Orietta Berti nel cast fisso della nuova edizione - GPasqui : Domenica In: Orietta Berti nel cast fisso della nuova edizione -