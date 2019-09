Disicanto | il teaser della seconda parte della serie animata del papà dei Simpson

Fonte : wired

(Di venerdì 6 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=4Bug PqnM90 Tornerà il prossimo 20 settembre Disincanto, lacreata da Matt Groening, il padre die Futurama. Dopo i primi episodi diffusi su Netflix a partire dall’agosto 2018, arrivano quelli che compongono ladi questa produzione volta a esplorare un passato immaginario medievaleggiante. In queste ore è stato diffuso il primo trailer di questo secondo ciclo, in cui vediamo i protagonisti fare i conti con le conseguenze di ciò che è accaduto nello scorso epilogo. Al termine dei primi dieci episodi, infatti, la principessa ribelle Bean aveva riportato in vita la madre, la regina Dagmar, salvo poi scoprire che si trattava di una strega malvagia con l’intenzione di trasformare in pietra tutti gli abitanti di Dreamland. Nel frattempo il suo povero amico Elfo era caduto in battaglia e Bean e il demone Luci si ...