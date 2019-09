DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 BRUXELLES Streaming video e tv | dominio Hassan nei 5000m

Fonte : ilsussidiario

(Di venerdì 6 settembre 2019)e tv, cominciano le prime gare alle finali di, Memorial Van Damme. C'è anche l'azzurra Vallortigara.

zazoomblog : DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 BRUXELLES- Streaming video e tv: via alle gare! - #DIRETTA #DIAMOND #LEAGUE #BRUXELLES… - Stefano_Baldini : Buon divertimento con la finale della Diamond League di Bruxelles in diretta come sempre, su SkySportArena, canale… - Dtti_digitale : #Atletica leggera: “IAAF Diamond League” tappa conclusiva di Bruxelles: orari #diretta #tv… -