Dieci anni senza Mike | la programmazione di Rai 1 in ricordo di Bongiorno

Mediaset - clamorosa scelta di Pier Silvio Berlusconi a Dieci anni dalla morte di Mike Bongiorno : A dieci anni dalla scomparsa, Mediaset celebra Mike Bongiorno con una programmazione speciale interamente dedicata al re del quiz, e intitolandogli lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Nella foto, Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti davanti allo studio. Per approfondire

Dieci anni dopo Mike la tv è ancora un quiz. Ma lui resta il campione - : Paolo Scotti Bongiorno battezzò la Rai e fece crescere Mediaset. Un recordman fra idee e litigi Quando di un personaggio pubblico si dice che è come «uno di famiglia», si può anche peccare di retorica. Ma se c'è un personaggio a cui l'abusata definizione calza come un guanto, quello è proprio Mike Bongiorno. Con buona pace di Umberto Eco, che dall'alto del suo irritato snobismo lo definì «mediocrità assoluta», forse è stata proprio ...

The Walking Dead - Dieci anni e non sentirli : svelata la cronologia degli eventi più importanti della serie : Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare visto che tra due mesi saremo qui a parlare della première della decima edizione di The Walking Dead pronti a spegnere le candeline di un anniversario importante. La serie ci tiene compagnia ormai da anni e dopo il crollo delle ultime stagioni, la nona ha regalato nuovo ossigeno ai suoi personaggi e al pubblico (almeno quello che è rimasto davanti alla tv) che adesso si aspetta grandi cose dai ...

Citylife - Dieci anni in timelapse. VIDEO : Citylife, dieci anni in timelapse. VIDEO Per celebrare un decennio di scatti, l’autore Alberto Fanelli ha deciso di pubblicare 4.30 minuti di immagini che mostrano la crescita dei palazzi sull’orizzonte, dal 2009 al 2019. Il fotografo: "Testimonianza del cambiamento che l'uomo può imprimere al proprio ...

Commisso : “Se devo aspettare Dieci anni lascio perdere lo stadio” : Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei vari progetti della sua società. Tra questi anche il tema stadio che è sicuramente cruciale per far crescere il club. «I nodi cruciali in questo momento sono il nuovo stadio e il nuovo centro sportivo. Per lo stadio ci sono tre ipotesi: riammodernare il Franchi, costruire un impianto nuovo o radere al suolo il Franchi e ricostruire. So ...

Milano - i grattacieli di Citylife crescono a vista d’occhio : Dieci anni in timelapse : Il fotografo Alberto Fanelli, residente in zona, nel 2009 ha avuto l’idea di piazzare una macchina fotografica sul tetto per documentare i lavori. In attesa dell’inaugurazione del «Curvo», in anteprima il video che festeggia l’anniversario

Tumori alla gola aumentati del 300% in Dieci anni : “Legame con infenzione da Hpv - trasmesso attraverso il sesso orale” : Cresce il numero di persone colpite da Tumori alla gola, e molto spesso il colpevole è il Virus del Papilloma Umano (HPV), un’infezione trasmessa prevalentemente per via sessuale. I nuovi casi sono circa 2000 ogni anno, un numero che nell’ultimo decennio è triplicato. A lanciare l’allarme sono gli esperti di Tumori dell’orofaringe, che per la prima volta si riuniranno in Italia, a Roma, in occasione del 7/mo Congresso mondiale ...

Banche centrali - in Dieci anni un bazooka da 15mila miliardi : In dieci anni di politiche monetarie straordinarie i bilanci delle Banche centrali del G4 (Usa, Eurozona, Regno Unito e Giappone) sono balzati del 1.400%, raggiungendo un controvalore aggregato di 15mila miliardi di dollari. Se poi inseriamo nel calcolo la Bank of?China arriviamo alla soglia dei 20mila miliardi di dollari.

Versiliana 2019 - i nostri primi Dieci anni. Segui l’incontro con Cinzia Monteverdi - Peter Gomez - Marco Travaglio e Antonio Padellaro : Ha preso il via giovedì con la “Serata Zero” la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta). In occasione del compleanno del Fatto Quotidiano Peter Gomez, Cinzia Monteverdi, Antonio Padellaro e Marco Tarvaglio raccontano nascita e sfide future del giornale nell’incontro “I nostri primi dieci anni”. Segui la diretta tv L'articolo Versiliana ...

Richard Gere fa 70 anni : i Dieci motivi per cui continuiamo ad amarlo : 1. Perché, in American Gigolò è entrato nell’immaginario erotico…2. Per il suo impegno politico a favore dell'indipendenza del Tibet3. Perché grazie a lui subiamo, ancora, il fascino dell'uomo in divisa.4. Per la sua battaglia contro l’Aids5. Perché, è un musicista di talento e ce lo ha dimostrato in Pretty Woman. 6. Perché, si batte per i diritti delle popolazioni tribali7. Perché, è un ballerino provetto...8. Perché, ha saputo dire «No» alla ...

Versiliana 2019 - Fabio Anselmo e Ilaria Cucchi raccontano i loro “Dieci anni dal buio alla luce” : Ha preso il via giovedì con la “Serata Zero” la festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano, in programma dal 29 agosto al 1 settembre al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta), un incontro partecipatissimo che ha visto protagonista Renato Zero, intervistato dal direttore Marco Travaglio assieme ad Alessandro Ferrucci. La tre giorni di incontri e dibattiti è entrata nel vivo oggi, venerdì 30 agosto, con il dibattito “E ora che succede?” con ...

Un esame del sangue per stabilire se si morirà per malattia nei successivi Dieci anni : il risultato di uno studio tedesco : Un team di ricercatori del Max Planck Institute in Germania, specializzato in biologia dell’invecchiamento, ha messo a punto un esame del sangue in grado di stabilire “quanto una persona possa essere vulnerabile ai principali fattori di rischio per la mortalità“, come si legge sul Time e sul The Daily Mirror. Quello elaborato in Germania è uno studio – pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications – ...