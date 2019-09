Di Maio-Zingaretti | l' alleanza si spacca di già | M5s furioso dopo la nomina di Gentiloni

Conte celebra nozze Di Maio-Zingaretti (Renzi è Cupido) : "Gli amori estivi possono durare?" : Torna a colpire, con l'abituale carica ironica, l'autore dell'ormai celebre murale del bacio tra Salvini e Di Maio. La nuova...

4 settembre 2019, nasce il Conte bis. Con qualche ora di ritardo rispetto alle previsioni della vigilia, il presidente del Consiglio è salito al Quirinale per sciogliere la riserva e, pochi minuti dopo, annunciare la lista dei Ministri dell'esecutivo M5S-Pd-LeU.

La lezione dei votanti su Rousseau a Di Maio e Zingaretti : ora basta giochetti e strategie : Il risultato del voto sulla piattaforma Rousseau è un punto di svolta nel percorso verso la formazione del nuovo governo, ma testimonia anche la peculiarità dell'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, osteggiato dai vertici ma caldeggiato dalla base e dai gruppi parlamentari. Che possa essere una forza o una debolezza, dipenderà da Giuseppe Conte.Continua a leggere

Diretta Governo Conte 2 - al via Rousseau-day : cenni d'intesa Di Maio-Zingaretti : A partire da oggi il nostro Paese entrerà nel vivo della formazione del nuovo Governo: il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte entro domani dovrebbe avere pronto la squadra di Ministri che comporrà il nascente Esecutivo. A partire dalle ore 18.00 è previsto l'esito del voto al quale saranno chiamati gli iscritti al Movimento 5 Stelle: la piattaforma Rousseau, che acquisirà in tempo reale le preferenze del gruppo politico, darà il ...

Conte : "È un'opportunità - io responsabile" | Di Maio : "Il problema vicepremier non esiste più" | Zingaretti : "Fatti passi avanti" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"

Governo - passo indietro di Di Maio : «Il problema vicepremier non c'è più». Conte a elettori M5S : «Basta dubbi». Zingaretti : passi avanti - ora la svolta : Mentre continuano le trattative tra M5S e Pd per il Governo Conte bis, la svolta arriva con un passo indietro di Luigi Di Maio, da giorni al centro della questione...

Conte agli iscritti M5s : "È un'opportunità - sarò primo responsabile" | Video anche diDi Maio : no vicepremier - solo incensurati |Zingaretti : "Passi avanti - siamo fiduciosi" : Dopo l'incontro coi capigruppo Pd e 5stelle il premier incaricato in un Video su Facebook si rivolge direttamente ai militanti del Movimento, alla vigilia del voto su Rousseau: "Non mi sfuggono le ragioni di perplessità, ma vi dico di non tenere nel cassetto i vostri sogni"