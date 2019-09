Dakar | “Copacabana” primo ristorante lungo mare “plastic free”

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) Nella capitale senegalese, strangolata dall'inquinamento e dai rifiuti, "Copacabana" è ilad aver effettuato il passaggio alla plastica zero. Oltre a sostituire la plastica stessa, il proprietario Babacar Thiaw, sensibilizza i suoi clienti abituali a una attenzione all'ambiente. Una vera e propria 'crociata' contro l'inquinamento generato dai rifiuti che invadono la spiaggia. E' facendo surf sull'Atlantico, e vedendo il numero impressionante di bottiglie di plastica che finiscono in, che Babacar si è deciso a questo passo: il suo è ilin tuttaa plastica zero. Spiega Babacar: "L'ideale di Copacabana è davvero quello di entrare in un ideale di spreco quasi nullo, rimuovendo tutto ciò che sono bottiglie d'acqua, pentole, cialde di caffè e tutte le piccole cose che utilizziamo ogni giorno e che non ci servono a nulla"."Il fattore scatenante ...