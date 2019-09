Cristina Chiabotto dà forfait a Miss Italia | Tiziano Ferro le scrive

Inizia l'estate sexy! Cristina Chiabotto in bikini su Instagram : Cristina Chiabotto non si smentisce mai: questa vota pubblica su Instagram una sua foto in costume da bagno che manda in delirio i fans. Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia, ha pubblicato su Instagram una foto che ha scatenato i follower. Di recente la showgirl ha anche annunciato il suo matrimonio in programma per settembre 2019, la cerimonia si svolgerà a porte chiuse in una villa a Torino. Il fortunato futuro marito delle ...