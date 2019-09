Creature in the Well | il gioco che unisce hack & slash | dungeon crawler e flipper è

Creature in the Well - prova : "I videogiochi sono cose da bambini". Una frase detta praticamente sempre con fini dispregiativi che ora come non mai suona a dir poco ridicola. Tralasciando i discorsi sociologici sull'importanza del gioco per l'essere umano nella sua totalità e il concetto di homo ludens, bastano pochi dati per capire come la nostra passione sia ormai in grado di coprire fasce di età estremamente ampie. E statene certi sono parecchi i giocatori magari ...

Creature in the Well : il gioco che unisce hack & slash - dungeon crawler e pinball ha una data di uscita : Flight School Studio ha annunciato oggi nel corso dell'Indie World di Nintendo che Creature in the Well arriverà su Nintendo Switch, Xbox One e PC il 6 settembre. Il titolo sarà disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass per PC Windows 10 e Xbox One il giorno del lancio.L'esclusivo gioco che unisce hack & slash, dungeon crawler e pinball è ora disponibile anche per il pre-order su Nintendo eShop, nonché pronto per il pre-ordine su PC e Xbox ...