Cosenza | bimbo nordafricano di 3 anni si avvicina a passeggino | un uomo lo prende a calci

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) Daarriva la cronaca di un'incredibile storia di razzismo e violenza ai ddi un bambino. Qualche giorno fa, unche passeggiava in centro città con il figlioletto di pochi mesi ha sferrato un violentoo all'addome ad un bambino di soli 3di origine nordafricana solo perché si erato al. La vicenda è stata resa nota da un passante che ha assistito all'incredibile scena. Ilo all'addome Martedì sera intorno alle 19, come ricostruito dal testimone, in via Macallè, traversa di corso Mazzini (nel cuore di), un bambino di colore si èto adche portava a spasso il figlioletto con il. Spinto dalla tipica curiosità infantile, voleva vedere da vicino il piccino, ma ha dovuto fare i conti con una reazione spropositata e violenta. Il padre del neonato, infatti, ha colpito con uno all'addome il piccolo immigrato ...

Agenzia_Ansa : #Cosenza, dà un calcio a un bimbo immigrato perché si era avvicinato al figlio in passeggino #ANSA - repubblica : Cosenza, dà un calcio a bimbo immigrato perché si avvicina al figlio [news aggiornata alle 16:34] - Agenzia_Ansa : Calcio a un bimbo immigrato perchè si avvicina al figlio. E' accaduto a Cosenza. La polizia indaga per risalire all… -