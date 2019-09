Cosenza | bambino nordafricano di 3 anni si avvicina alla carrozzina di una neonata | il

Cosenza - bambino aggredito per strada da un uomo : s'indaga : Un brutto fatto di cronaca si è verificato martedì scorso 3 settembre a Cosenza, precisamente in via Macallé, una traversa del centralissimo corso Mazzini. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un uomo, non ancora identificato, ha tirato un calcio ad un bambino, figlio di una richiedente asilo, che si era soltanto avvicinato al passeggino, al cui interno c'era il figlioletto dell'aggressore. Una violenza inaudita e ...