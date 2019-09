CorMezz | Ancelotti potrebbe decidere di far giocare Koulibaly direttamente contro il

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 6 settembre 2019) Non ha brillato nelle prime due gareFiorentina e Juventus e secondo alcuni non è ancora la meglio della forma.sta sfruttando al massimo le due settimane di stop per le Nazionali per allenarsi e tornare ai suoi livelli, ma secondo il Corriere del Mezzogiorno,di non farloal San Paolola Sampdoria “L’allenatore emiliano si è accorto che alcuni elementi non hanno brillato in queste prime due sfide. E incombe la Champions, quindi occorrerà variare la formazione. Non è apparso brillanteche ha commesso diversi errori. Al senegaleseessere concesso un turno di riposo propriola Sampdoria e preservarlo quindi per gare più importanti, soprattutto nella massima competizione europea dove il Napoli esordiràil Liverpool al San Paolo” L'articolodi far ...

SiamoPartenopei : CorMezz - Senza James, Ancelotti può abbandonare il nuovo modulo e tornare al 4-4-2 - NapoliAddict : CorMezz - Senza James, Ancelotti può abbandonare il nuovo modulo e tornare al 4-4-2 | Tutto Napoli -