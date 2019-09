Consigli Fantacalcio | i centrocampisti da prendere a settembre da Pulgar a Kulusevski

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 6 settembre 2019) La Serie A è in pausa per gli impegni della nazionale di Roberto Mancini. Questo è il momento propizio, per molti appassionati di, per organizzare l'asta con gli amici. Si duella a colpi di rialzi per accaparrarsi i migliori giocatori del nostro campionato, specie ora che il calciomercato è finalmente chiuso e dunque si conoscono le rose definitive delle squadre. Portieri, difensori,e attaccanti: mai facile effettuare le scelte, anche perché bisogna per forza di cose saper gestire alla perfezione il budget prefissato. Gli attaccanti sono quelli che portano in genere più bonus ad una fantasquadra, ma anche ipossono fare la differenza. Proviamo allora a stilare una lista di possibili colpi in vista dell'asta, tralasciando i campioni delle big, da Pjanic a Callejon, da Milinkovic-Savic a Pellegrini, che sono ovviamente scontati da inserire ...

AppleNews_it : RT @fantapiu3: E' uscita l' App di #FantaPiu3 con tutte le news di #fantacalcio, i consigli ed i voti e non solo quello…scaricatela da #goo… - fantapiu3 : E' uscita l' App di #FantaPiu3 con tutte le news di #fantacalcio, i consigli ed i voti e non solo quello…scaricatel… - zazoomblog : Consigli per il Fantacalcio? Chiedi all’assistente di Google - #Consigli #Fantacalcio? #Chiedi -