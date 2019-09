Concorso istruttore culturale | educatore professionale e pedagogista | scadenza a ottobre

Concorso per educatore - istruttore asilo nido e amministrativo : scadenze a settembre : Recentemente sono stati emanati nuovi concorsi pubblici che riguardano la professione di educatore professionale, di istruttore direttivo di asilo nido e di istruttore amministrativo. I bandi, con scadenze nel mese di settembre, verranno espletati presso il Consorzio Socio Assistenziale di Alba - Langhe - Roero (per la professione di educatore), presso il Comune di Lecco (per istruttore di asilo nido) e presso il Comune di Marino (per il ruolo ...

Concorso per assistente sociale - farmacista e istruttore contabile : scadenza a settembre : Nell'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati emanati alcuni concorsi pubblici per la professione di assistente sociale, farmacista e istruttore contabile. I bandi, con scadenza fissata al 16 settembre, verranno espletati presso L'Unione Bassa Est Parmense (per assistente sociale), all'Azienda speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara (per farmacista) e presso il Comune di Poggiorsini (per quanto riguarda il ruolo di istruttore ...

Concorso educatore - istruttore culturale e assistente sociale : scadenze agosto e settembre : Sono ancora attivi alcuni concorsi pubblici che riguardano la professione di educatore asilo comunale, di istruttore culturale e di assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al prossimo 8 settembre sono stati emanati dal Comune di Patti (per educatore); dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (per istruttore culturale) e dall'Azienda dei Servizi alla Persona del Delta Ferrarese di Codigoro (per quanto riguarda il ruolo di assistente ...

Concorso psicologo - assistente sociale e istruttore amministrativo : scadenza a settembre : Con scadenza fissata al 5 settembre sono ancora attivi vari concorsi pubblici per la professione di psicologo, di assistente sociale e di istruttore amministrativo. I bandi sono stati pubblicati dall'Università di Parma (per psicologo), dal Comune di Venezia (per assistente sociale) e dal Comune di Bovolenta (per il ruolo di istruttore amministrativo). Pubblica selezione per psicologo L'Università degli Studi di Parma ha emanato una pubblica ...

Concorso biologo - assistente sociale e istruttore tecnico : scadenza agosto-settembre : Nella Gazzetta Ufficiale n°60 dello scorso 30 luglio sono stati diramati nuovi concorsi pubblici per la professione di biologo, assistente sociale e istruttore tecnico. I bandi, con scadenza fissata tra agosto e settembre, verranno espletati presso l'Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR - sede di Napoli (biologo), il Comune di Lacchiarella (assistente sociale) e presso il Comune di Casalserugo (istruttore tecnico). Borsa di ...

Concorso Ripam Campania e istruttore amministrativo Vicenza e Pesaro : scadenza in agosto : È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.54 dello scorso 9 luglio un bando di Concorso emanato dalla Commissione interministeriale Ripam della regione Campania, per l'assunzione di 950 unità di personale, e concorsi presso differenti enti comunali per la professione di istruttore amministrativo. Bando Ripam Campania Il Ripam della regione Campania indice un bando di Concorso, per il reclutamento di n. 950 unità di personale a tempo ...