Con 16 | 5 milioni di smartphone spediti Huawei P30 è la serie P più popolare di sempre

Presenti oltre 175 milioni di tablet Con Android - ma per Google non basta : Ormai Android sugli smartphone è una certezza, non ancora perfetto nonostante gli anni di sviluppo ma comunque non ci si può lamentare. Un aspetto importante è il supporto che viene fornito sia da Google che dai produttori e dagli sviluppatori di terze parti. Proprio per quest’ultimi la storia cambia quando si parla di tablet. Il […] L'articolo Presenti oltre 175 milioni di tablet con Android, ma per Google non basta proviene da ...

Sequestrati a Gorizia oltre 2 milioni di prodotti Contraffatti : Maria Girardi L'operazione denominata "China Shipping" è stata condotta tra il 2016 e il 2019 Sono 2.269.176 i prodotti Sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Gorizia al termine di una complessa operazione di polizia giudiziaria denominata "China Shipping", volta in particolare alla verifica dei prodotti che dalla Cina giungono in Italia in seguito alle attività di sdoganamento in Paesi limitrofi. Per tale motivo sono stati ...

Decine di milioni di numeri di telefono di utenti Facebook erano Conservati su un server non protetto : Decine di milioni di numeri di telefono di utenti Facebook erano conservati su un server non protetto, accessibile quindi da chiunque. La notizia è stata data dal sito di tecnologia TechCrunch, che ha trovato il server e verificato che i

CorMez : Il Napoli lavora al rinnovo di Maksimovic. Ingaggio sopra i 2 - 5 milioni Con bonus : Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto di Nikola Maksimovic. La negoziazione è stata “tortuosa”, ma il club ha rifiutato le proposte arrivate dall’estero per il suo giocatore, anche in virtù della cessione di Chiriches. Scrive il quotidiano: “Dopo una fase conflittuale, è tornato il sereno, qualche settimana fa c’è stato anche un incontro a Napoli tra Giuntoli e ...

Juventus - Conti in rosso : 40 milioni di passivo nel 2019 : Juventus in rosso nel 2018-2019. Exor, la holding della famiglia Agnelli che detiene la maggioranza del pacchetto della società, ha chiuso il semestre gennaio-giugno 2019 con un passivo di 47 milioni di euro. Questo quanto scrive ‘Calcio e Finanza‘. C’è da considerare l’utile di 7.7 milioni del semestre precedente (luglio-dicembre 2018), dunque si può parlare di circa 40 milioni di rosso. Tuttavia, per conoscere con ...

Sole 24 Ore : SeCondo bilancio in rosso per la Juve. Perdita di 40 milioni : La Juventus si avvia a chiudere il Secondo bilancio consecutivo in rosso. Lo scrive Il Sole 24 Ore, sulla base della relazione semestrale presentata da Exor-Nv, la holding che possiede il 63,77% della società quotata in Borsa. La Perdita netta è di 39,54 milioni. I dati non sono quelli definitivi e ufficiali del bilancio bianconero, chiarisce il Sole. Il cda del prossimo 19 settembre definirà la cifra precisa. Ma di solito lo scostamento tra i ...

Maxi frode da 25 milioni : indagati oltre 100 clienti di due Consulenti infedeli : La procura: crediti inesistenti per non pagare le tasse. E scatta il sequestro dei beni a privati e imprenditori

Bilancio Juve - il primo anno di CR7 è un flop : Conti in rosso per svariati milioni. Il dato : Bilancio Juve, il primo anno di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera è un flop dal punto di vista economico secondo i dati raccolti dal sito Calcio e Finanza Bilancio Juve in rosso nel 2018-2019. Stando a quanto si apprende dal sito Calcio e Finanza, dai bilanci di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann cui fa capo il 63,77% della società bianconera, emerge che il club avrebbe chiuso il semestre gennaio-giugno 2019 con una perdita ...

Nei Conti Exor la Juve è in rosso di 40 milioni nel 2019 : Juventus in rosso nel 2018-2019. Secondo quanto emerge dai conti di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann cui fa capo il 63,77% della società bianconera, la Juventus ha chiuso infatti il semestre gennaio-giugno 2019 con un rosso di 47 milioni di euro. Considerato che il club presieduto da Andrea Agnelli ha chiuso il suo primo […] L'articolo Nei conti Exor la Juve è in rosso di 40 milioni nel 2019 è stato realizzato da Calcio e ...

Negli Stati Uniti Google pagherà 170 milioni di dollari perché YouTube raccoglieva dati su alcuni bambini senza il Consenso dei genitori : Google ha accettato di pagare 170 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori e della concorrenza Negli Stati Uniti, perché attraverso YouTube, di cui è proprietaria, ha violato le norme sulla

Ariana Grande : causa da 10 milioni Contro Forever 21 : Ariana Grande ha fatto causa al colosso del fashion retail 'Forever 21' per aver usato la sua immagine, i testi delle sue canzoni e una modella che le assomiglia per la nuova campagna pubblicitaria. causa da 10 milioni per aver usato l'immagine della cantante Forever 21 è un colosso del fashion retail cino-americano dal profitto miliardario che appartiene ai fratelli Do Won Chang e Jin Sook Chang. In causa anche il brand di make up e prodotti di ...

Caccia riaperta in Italia : 139 animali uccisi al seCondo - 460 milioni in 5 mesi. Le specie a rischio : Durante i cinque mesi della stagione venatoria in Italia vengono uccisi legalmente oltre 460 milioni di animali selvatici, in base a una stima della LAV basata sui dati di alcune regioni e sul numero di Cacciatori nel nostro Paese (600mila). Tra le circa 50 specie Cacciabili sul territorio nazionale ve ne sono diverse in declino e minacciate.Continua a leggere

Ufficiale : Verdi al Torino - prestito Con obbligo di riscatto (25 milioni) : Acquisto thriller. All’ultimo minuti arriva la notizia. Verdi al Torino in prestito con obbligo di riscatto. Quindi Simone Verdi è rimasto a Napoli una stagione (piuttosto anonima) e torna in una dimensione probabilmente più a misura del calciatore. All’ultimo momento il Napoli completa il calciomercato con una cessione. L’operazione si è chiusa alle 21.57. Il Torino sborserà 25 milioni. Qualche buontempone potrebbe scrivere di ...

Vince 10 milioni al lotto e in pochi anni li Consuma tutti - ora cerca un posto come spazzino - per lui è più facile vivere Con 42 sterline al giorno che Con un milione : Un ragazzo di 26 anni, Michael Carroll, ha avuto l’incredibile fortuna di Vincere al lotto inglese 10 milioni di sterline. Una cifra pazzesca con la quale poter sistemare le sue future generazioni se i soldi fossero stati gestiti in maniera oculata. Invece in poco più di due anni i tanti soldi della vincita sono andati in fumo consumati in vizi e droghe. Il ragazzo era felicemente sposato, ma la moglie, subito dopo essersi resa ...