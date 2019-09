Come inizia il seguito di “Il racconto dell’ancella”

Come è iniziata la guerra contro la realtà. Parla Peter Pomerantsev : Roma. Da Mosca a Hong Kong, dove le piazze da un mese sono piene di manifestanti e di scontri, è tornato l’uso della parola propaganda, spesso usata dai regimi per fermare le proteste. La propaganda, con le sue nuove forme, è al centro dell’ultimo libro di Peter Pomerantsev. Nonostante avesse lascia

F1 su TV8 - GP Belgio 2019 : a che ora inizia la gara e Come vederla gratis e in chiaro : Le vacanze estive sono terminate del tutto e la F1 è tornata in azione in Vallonia per il GP del Belgio 2019 che si corre sul tracciato di Spa Francorchamps; comincia qui la seconda parte della stagione che condurrà team e piloti per i prossimi tre mesi lungo i restanti nove round fino al gran finale di Abu Dhabi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA gara DEL GP Belgio 2019 DI F1 DALLE 15.10 La Ferrari è tornata ad occupare la prima fila come ...

MotoGP su TV8 - GP Gran Bretagna 2019 : a che ora inizia la gara e Come vederla gratis e in chiaro : CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MotoGP CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MOTO2 CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE DEL GP DI Gran Bretagna DELLA MOTO3 Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 del Motomondiale è pronto ad andare in scena e, terminate tutte le prove è davvero ora di fare sul serio; le tre classi si daranno battaglia sul tracciato di Silverstone per la dodicesima sfida di questa ...

MotoGP su TV8 - GP Gran Bretagna 2019 : a che ora iniziano le qualifiche e Come vederle gratis e in chiaro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DELLA MotoGP DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 11.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DELLA MOTO2 DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 12.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FP3 E qualifiche DELLA MOTO3 DEL GP DI Gran Bretagna DALLE ORE 10.00 Il Motomondiale è giunto al suo dodicesimo appuntamento stagionale, quello del GP di Gran Bretagna che si sta disputando sul tracciato di ...

Scoperto Come iniziano i grandi terremoti : quasi sempre con una serie di piccole scosse : La grande maggioranza dei terremoti che percepiamo arrivano dopo terremoti più piccoli, secondo un nuovo studio che fornisce informazioni senza precedenti su come funziona la sismologia. A volte giorni o persino settimane prima della maggior parte delle scosse almeno di magnitudo 4, gli scienziati hanno Scoperto che scosse più piccole iniziano sotto la superficie terrestre, attività che può essere rilevata grazie ad avanzate tecniche di ...

Come inizializzare la cronologia di riproduzione di Apple TV : Apple TV è ormai uno degli strumenti multimediali più apprezzati in tutto il mondo e grazie alla nuova applicazione per la gestione di Film e Serie TV risulta essere quasi perfetto. Questa permette infatti a leggi di più...

MotoGP in tv - a che ora iniziano le qualifiche del GP d’Austria e Come vederle in tv e streaming gratis e in chiaro : Sta finalmente per entrare definitivamente nel vivo il fine settimana del Gran Premio d’Austria 2019, infatti nelle prossime ore andranno in scena le qualifiche di tutte le classi del Motomondiale. C’è grande attesa in particolare per la MotoGP in cui si profila un duello entusiasmante per la pole position tra Marc Marquez e le Ducati ufficiali, con un Maverick Viñales in grande spolvero che proverà ad inserirsi nella bagarre. Andrea ...

Come ho fatto a riniziare a volare : C’è una cosa che una persona che soffre di claustrofobia non dovrebbe mai fare: andare alla «cena al buio» all’Istituto dei Ciechi di Milano. Io, invece, in quanto antropologa del cibo, l’ho fatto, per altro con l’aggravante di andarci con il mio ex fidanzato. Mi sono subito sentita male, sono uscita e rientrata più volte, finché grazie all’aiuto delle guide non vedenti sono riuscita a restare seduta al tavolo per quasi tutto il pasto. E pensate ...

F1 - GP Ungheria 2019 : a che ora inizia la gara e Come vederla in tv su Sky e TV8. La guida completa e lo streaming : Alle ore 15.10 di oggi domenica 4 agosto scatterà il GP di Ungheria 2019, undicesima tappa del Mondiale F1 che si correrà all’Hungaroring su asfalto verosimilmente bagnato dopo il maltempo che aveva caratterizzato la giornata di venerdì. Si preannuncia un grande spettacolo in terra magiara dove andrà in scena una gara molto incerta visto quanto successo in qualifica con i piloti molto vicini tra loro e oggi pronti a darsi battaglia per la ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : a che ora inizia la gara e Come vederla in tv su Sky e TV8. La guida completa e lo streaming : Il GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, prenderà il via quest’oggi alle ore 14.00 (diretta televisiva su Sky Sport). Il favorito numero uno è lo spagnolo Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato la scena nelle qualifiche, disputatesi su asfalto bagnato. La dimostrazione di forza dell’iberico è stata impressionante. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi cercheranno di lottare per il podio, ...

F1 su TV8 - GP Ungheria 2019 : a che ora inizia la gara e Come vederla gratis e in chiaro : Oggi (domenica 4 agosto) si svolgerà il GP di Ungheria 2019, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Sul circuito dell’Hungaroring ci attende una gara spettacolare, con i riflettori che saranno puntati su Max Verstappen, che per la prima volta in carriera partirà dalla pole position. L’olandese è stato il più brillante nelle qualifiche di ieri e proverà ora a ripetersi per portare nuovamente in trionfo la Red Bull. Alle sue spalle ...

F1 - GP Germania 2019 : a che ora inizia e Come vederlo in tv e streaming. Dirette e differite su Sky e TV8 : Oggi (domenica 28 luglio) alle ore 15.10 scatterà il GP di Germania, undicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Hockenheim andrà in scena una gara che si preannuncia spettacolare con Lewis Hamilton che partirà dalla pole position e punterà a proseguire il dominio della Mercedes. Alle sue spalle prenderanno il via nell’ordine Max Verstappen, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Kimi Raikkonen. Dopo i problemi nelle qualifiche la ...

Gran Bretagna-Italia softball - Preolimpico 2019 : a che ora inizia e Come vederla in streaming : E’ giunto il momento della verità per la Nazionale italiana di softball, che quest’oggi si giocherà l’accesso a Tokyo 2020 nell’ultima giornata del Preolimpico 2019, contro la Gran Bretagna, Grande rivelazione del torneo, e intenzionata a conquistare il pass a cinque cerchi. La partita si svolgerà quest’oggi, sabato 27 luglio 2019, alle ore 15 in quel dello Sportpark de Paperclip di Utrecht, in Olanda, sarà ...

Star Wars Jedi : Fallen Order : inizialmente sono stati considerati Come protagonisti un alieno e una donna : Star Wars Jedi: Fallen Order ci permetterà di giocare come uno degli ultimi sopravvissuti Jedi nei panni di Cal Kestis, un uomo a cui verrà chiesto di salvare il mondo intero, qualcosa che abbiamo già visto accadere in molte altre storie.Respawn Entertainment, però, aveva preso in considerazione alcune altre opzioni prima di selezionare Cal come il protagonista principale del gioco, e queste opzioni includevano un alieno e una donna, con ...