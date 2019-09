Colta dal panico mentre fa escursione sul Gran Sasso | turista soccorsa da guida alpina e

Un posto al sole anticipazioni dal 9 al 13 settembre : Anita metterà Vittorio in difficoltà : Pronti per un nuovo appuntamento con le anticipazioni della prossima settimana della soap opera Un posto al sole, la quale si preannuncia anche questa volta ricchissima dal punto di vista dei colpi di scena. Occhi puntati in particolar modo sul giovane Vittorio, il quale rischierà di essere messo alle strette da parte di Anita. E poi ancora vedremo che Marina dovrà fare i conti con il ritorno a Napoli di sua figlia Elena, che ritornerà in scena ...

VIDEO Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi qualifiche. Arbolino e Dalla Porta fanno sognare l’Italia - in difficoltà Canet : Trionfo italiano nelle qualifiche di Moto3 del GP di Gran Bretagna 2019, il lombardo della VNE Snipers Tony Arbolino è riuscito a centrare la terza pole position stagionale in 2:11.631 che vale anche come nuovo record della pista, mettendosi alle spalle il leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta di 79 millesimi. Prosegue la festa anche Niccolò Antonelli (Sic58) quinto nonostante una scivolata sul finale ma i tre azzurri potranno provare a ...

Migranti - famiglia scesa dalla nave Gregoretti acColta da Sant’Egidio a Catania : Quando è arrivata la disposizione di far scendere dalla Gregoretti una donna incinta e la sua famiglia di origini nigeriane, i volontari della comunità di Sant’Egidio di Catania non ci hanno pensato due volte e subito si sono offerti per l’accoglienza. In esclusiva le telecamere del Tg2000, il telegiornale di Tv2000, sono entrate nella casa gestita da Sant’Egidio a Catania per raccontare la storia di Gaseini sua moglie e i suoi 2 ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

Rocco Siffredi fa un video per la racColta fondi di un ospedale ma scoppia la polemica : “È volgare e sessista” : Il fine sarebbe anche encomiabile, peccato che il modo sia, oggettivamente, di dubbio gusto. Il video di Rocco Siffredi per la raccolta fondi per il reparto di urologia di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) sta sollevando molte polemiche. L’attore e regista porno compare nel filmato in compagnia di una modella, dagli atteggiamenti che richiamano più un film a luci rosse che una campagna benefica, con cui scambia una serie di battute ...

Rocco Siffredi - polemica sul video per la racColta fondi per l'ospedale : "Sessista e volgare" : Bufera sullo spot che dovrebbe essere proiettato durante un evento ad Antrona Schieranco, le consigliere di parità della...

WhatsApp ti farà asColtare i messaggi vocali dalle notifiche : WhatsApp continua a cambiare. L'app di messaggistica, controllata da Facebook, sta per introdurre una serie di novità in un corposo aggiornamento che dovrà sistemare alcuni bug, ottimizzare le prestazioni e prepararsi all'arrivo dei nuovi sistemi operativi in autunno – iOS 13 e Android Q. Ma, accanto alle correzioni minori, il gruppo di Menlo Park ha deciso di inserire la possibilità di ascoltare un messaggio ...

Cyberpunk 2077 : la modalità di difficoltà hardcore disattiverà l'interfaccia utente : Come gli altri giochi di CD Projekt Red e The Witcher 3, Cyberpunk 2077 avrà più impostazioni di difficoltà. Una di queste è la modalità di difficoltà hardcore.Alvin Liu di CD Projekt Red ha dichiarato a Wccftech che la modalità hardcore di Cyberpunk 2077 disattiverà l'interfaccia utente. "Sarà una vera sfida per molti giocatori", ha detto Liu.Dall'altro lato, Cyberpunk 2077 avrà delle opzioni di difficoltà che si rivolgono a giocatori che hanno ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al talento di Rossi e Marquez - Puig sincero : “Valentino nei libri di storia - ma Marc…” : Puig, il paragone tra Valentino Rossi e Marc Marquez e le difficoltà di Jorge Lorenzo: le parole del team manager Honda La MotoGp è in vacanza, ma mentre i piloti si godono un po’ di relax con amici e parenti non mancano gli argomenti di cui parlare. Dopo la gara in Germania, dove Marquez si è confermato re indiscusso, la stagione si ferma per la pausa estiva, per tornare in pista il 4 agosto a Brno, in Repubblica Ceca. Intanto, ...

Cyberpunk 2077 includerà una modalità di difficoltà hardcore : Abbiamo appreso moltissime informazioni su Cyberpunk 2077 sin da quando è stata annunciata la data di uscita all'E3 2019. Sappiamo già quanto sarà profonda l'esperienza di gioco con le scelte dei giocatori che influenzeranno il gameplay. Detto questo, c'è ancora molto da imparare sul titolo di CD Projekt Red, ma gli ultimi dettagli emersi potrebbero eccitare coloro che sono alla ricerca di un'esperienza più impegnativa. L'UI director, Alvin Liu, ...

Doping – Sun Yang l’ha fatta grossa : a settembre il cinese asColtato dal Tas - squalifica a vita in vista? : Sun Yang rischia la squalifica a vita: a settembre l’udienza del Tas Non si mette bene per Sun Yang: il nuotatore cinese sarà ascoltato a settembre dal Tas per una presunta violazione di un test antiDoping. Secondo quanto riportato in un report riservato del Comitato antiDoping della FINA, dello scorso gennaio, Yang avrebbe distrutto un proprio campione di sangue con un martello lo scorso settembre durante un controllo a ...