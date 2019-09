Clonato il primo gatto a scopi commerciali

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 7 settembre 2019) Vivace e davvero carino, questo cucciolo ha però una particolarità: è ila fini. Dal punto di vista genetico, l'animaleha il Dna assolutamente identico all'originale, ma non è detto che abbiamo lo stesso carattere. Ma anche su questo fronte arrivano rassicurazioni."La somiglianza delle personalità tra il cuccioloe l'originale è maggiore di quanto si pensi, perchè la formazione del carattere è fortemente legata alla genetica. Possono cambiare piccole cose legate all'ambiente e alle esperienze che l'animale fa ma ci saranno grandi somiglianze", spiega Mi Jidong di Sinogene Biotechnology, che hal'animale. Garlig, questo il nome del cucciolo, è ila finiin Cina ma ci sono già 40 cani, un mercato che si annuncia molto fiorente. Per poter replicare il proprio animale deceduto e dare una seconda ...

