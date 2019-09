Clausola Fabian Ruiz – Cifra monstre per bloccare lo spagnolo

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 6 settembre 2019) Giovanni Scotto, firma de Il Roma, ha sottolineato tramite i suoi profili social alcuni dettagli sul futuro e sullasul contratto di– Il calciatore ha richiesto l’inserimento della, pratica consueta in Spagna. Assalto Real Scotto ha rimarcato come l’assalto respinto del Real di Perez sia stato il primo passo verso il gelo tra i due presidenti nell’affare James: “Il “no” del Napoli al Real Madrid pera giugno è stato il primo ostacolo al passaggio di James Rodriguez in azzurro. Il patron del Real, Perez, si indispettì”. Il rinnovo Scotto aggiunge: “Gli spagnoli del Real Madrid torneranno presto all’assalto pere Aurelio De Laurentiis si adopera per il rinnovo a 3,5 milioni a stagione conda almeno 150 milioni di euro. L’eventuale...

