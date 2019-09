Cinema italiano in lutto Attore trovato impiccato a casa | “Siamo senza parole”

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il Cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

Il Cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il Cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

A Venezia il Cinema italiano si difende bene con "Il sindaco del Rione Sanità" di Martone - : Serena Nannelli Mario Martone aggiorna un classico di Eduardo De Filippo facendolo parlare alla contemporaneità e avvalendosi d'interpreti validi e dalla complicità rodata. E' sbarcato al Lido il primo tra i film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia di quest'anno: "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone, trasposizione cinematografica di un testo di Eduardo De Filippo scritto sessant'anni fa ma con ancora ...

Il Cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Il Cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

Venezia 76 il red carpet del Cinema italiano : Venezia 76 opening con i protagonisti del cinema italiano. Da Toni Servillo, Valeria Golino alla madrina Alessandra Mastronardi È cominciata la 76a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ed è volato via anche uno dei momenti più attesi, il tappeto rosso della prima giornata. Ad aprire ...

Il Cinema italiano non è in forma. Ma a Venezia recita benissimo - : Pedro Armocida da Venezia Solo nella selezione ufficiale della 76ª Mostra Internazionale d'Arte cinematografica ci sono 24 registi italiani sparsi nelle varie sezioni con lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi. Poi vengono le sezioni parallele e autonome come la Settimana Internazionale della Critica con 10 registi e quella delle Giornate degli autori con 9. Ben 19 del totale sono coprodotti da Rai cinema senza la quale ormai ...

Tarantino - Pitt - DiCaprio e le attrici del nuovo Cinema italiano : C'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a Hollywood: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per la prima volta insiemeC'era una volta a ...

Venezia 76 ospiti del Cinema italiano - programma giorno per giorno : Venezia 76 ospiti italiani dal 27 agosto al 6 settembre Pronti, via! Venezia 76 sta per cominciare. Mancano pochissime ore infatti all’inizio della Mostra del cinema che si terrà in laguna da oggi 27 agosto al 7 settembre 2019 (considerando la pre-apertura). Dopo l’annuncio di numerose star del ...

Carlo Delle Piane - il regista Pupi Avati al funerale : “Il Cinema italiano fa schifo - dov’è oggi?” : “Il cinema italiano fa schifo. Dov’è oggi? Non c’è”. A dirlo è il regista Pupi Avati fuori dalla chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, al termine dei funerali dell’attore Carlo Delle Piane, morto a Roma a 83 anni. “Per me è stato fondamentale. A un certo punto mi telefonò Fellini e mi disse: ‘Non possiamo chiamarlo perché è troppo vostro‘”. L'articolo Carlo Delle Piane, il regista ...

Morto Carlo Delle Piane : addio a uno dei più grandi interpreti del Cinema italiano : L'attore Carlo Delle Piane è Morto a 83 anni. A dare la triste notizia è stata sua moglie, la cantante Anna Crispino con cui era sposato dal 2013. Ha lavorato con i più grandi maestri del cinema italiano. Nato a Roma, Carlo Delle Piane ha debuttato da giovanissimo nel mondo del cinema: a 12 anni è stato scelto per interpretare Garoffi nel film Cuore di Vittorio Coletti e Cristian De Sica. Due anni dopo era sul set di Non è mai troppo tardi di ...

Addio a Carlo delle Piane - una carriera con Sordi - Totò - De Filippo - Mastroianni e più grandi del Cinema italiano : Addio a Carlo delle Piane È morto a 83 anni l’attore italiano Carlo delle Piane. Una carriera gloriosa con i più grandi del cinema italiano. Da Alberto Sordi, Totò e Peppino De Filippo a Marcello ...

Addio a Piero Tosi - l’uomo che ha vestito il Cinema italiano : Gli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiGli abiti di Piero TosiBasta una sequenza, che è nell’immaginario collettivo, per raccontare la grandezza di Piero Tosi. È quella della scena del ballo nella versione cinematografica del Gattopardo. Quel vestito bianco che indossa Claudia ...