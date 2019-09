Ciclismo | Mondiali 2019 | i preconvocati della Gran Bretagna La Nazionale di casa punta

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Francia. Si punta tutto su Julian Alaphilippe : Una sola punta, com’è ovvio che sia. Julian Alaphilippe sarà il grande favorito del Mondiale dello Yorkshire per la prova in linea maschile: il transalpino sarà sicuramente il capitano della Nazionale francese di Ciclismo. Oggi il commissario tecnico Thomas Voeckler ha annunciato sette degli otto nomi che saranno al via della gara il prossimo 29 settembre, in generale è stata scelta tutta la selezione transalpina. Le parole di Voeckler: ...

Ciclismo - Mathieu Van der Poel : ‘Mondiali su misura per me’ : Nella stagione che ha lanciato sui palcoscenici più importanti del grande Ciclismo tanti giovani fenomeni, da Remco EvenePoel a Egan Bernal passando per Mathieu Van der Poel, potrebbe arrivare anche una maglia iridata a sancire un netto cambio generazionale. Ai Mondiali di Ciclismo in programma il 29 settembre in Yorkshire si presenterà infatti anche Van der Poel, e lo farà con intenzioni più che bellicose. Il fuoriclasse olandese, vincitore ...

Ciclismo – Mondiali MTB 2019 : la Svizzera si impone nel Team Relay - l’Italia chiude al quarto posto : I rossocrociati vincono il titolo mondiale per la terza volta consecutiva grazie al fulmine Nino Schurter, argento per gli USA e bronzo per la Francia. quarto posto per l’Italia con Luca Braidot protagonista di una bellissima rimonta Calcio d’inizio per questa edizione dei Campionati del Mondo MTB, per la terza volta ospitati dal Canada, a Mont Sainte Anne. E a fare il primo centro è la favorita Svizzera, che nella prova a ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : gli azzurri vestiranno una maglia con dedica a Felice Gimondi : Il ricordo di Felice Gimondi in un modo o nell’altro vive ancora nel cuore degli appassionati. All’età di 76 anni, uno dei più forti ciclisti di sempre e vera icona della disciplina del Bel Paese, ha lasciato un vuoto enorme nella memoria di tutti. Le vittorie in tutte le tre le grandi corse a tappe, un titolo iridato e tanto altro in ambito internazionale fanno parte di un glorioso passato che Gimondi ha arricchito anche attraverso ...

Mondiali di Ciclismo - Cassani : ‘Ho una lista di 12 – 14 corridori’ - Trentin sarà il leader : Ad un mese dai Mondiali di ciclismo che si terranno in Yorkshire è già molto chiara la situazione in casa Italia per quanto riguarda la corsa più attesa, quella dei professionisti. Il Ct Davide Cassani ha già svelato quali sono le sue strategie e gli uomini tra i quali saranno scelti i titolari per la gara che si terrà il 29 settembre. La nazionale azzurra punterà su Matteo Trentin, vincitore di una tappa al Tour de France e ritenuto il ...

L’Italia omaggerà la memoria di Felice Gimondi ai Mondiali di Ciclismo 2019 : sulle maglie degli azzurri spunta una scritta speciale : La Nazionale italiana di Ciclismo omaggerà la memoria di Felice Gimondi il prossimo 29 settembre durante i Mondiali di Ciclismo: ecco la splendida iniziativa presente sulle maglie degli azzurri Il prossimo 29 settemabre sarebbe stato il 77° compleanno di Felice Gimondi, leggenda del Ciclismo italiano scomparso lo scorso 16 agosto. La Nazionale Italiana di Ciclismo, che il 29 settembre sarà impegnata ai Mondiali, ha deciso di omaggiare la ...

Ciclismo - Mondiali 2019. Davide Cassani : “Matteo Trentin sarà il capitano - percorso troppo duro per Elia Viviani” : Manca poco più di un mese al Mondiale 2019, in programma sul percorso britannico dello Yorkshire, e il commissario tecnico Davide Cassani sembra avere già molto chiara in testa la visione della propria Nazionale italiana. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il romagnolo traccia le linee da seguire per preparare al meglio la prova iridata, principale obiettivo stagionale dopo le ottime prestazioni della squadra azzurra in occasione degli ...

Ciclismo – Mondiali di Mountain Bike : quindici gli azzurri convocati per la rassegna iridata in Canada : Sono 15 gli azzurri convocati da Mirko Celestino per le prove XCO e 5 quelli di Roberto Vernassa per il DH Le Nazionali XCO e DH, partite domenica da Milano Malpensa, sono arrivate nella notte a Mont Saint Anne, in Quebec, per prendere parte al Mondiale MTB 2019, di scena da mercoledì 28 agosto fino al 1° settembre. Come vuole una ormai consolidata tradizione, il primo titolo assegnato sarà la staffetta, disciplina nella quale la Nazionale ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : bronzo per Matteo Bianchi nel chilometro - quinte Gasparrini e Collinelli nella madison : Quattro i titoli assegnati nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: l’Italia conquista oggi ancora una medaglia, grazie a Matteo Bianchi, terzo e dunque bronzo nel chilometro a cronometro. nella stessa gara è 15° Niccolò Galli, mentre nella madison l’Italia è quinta al femminile con Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli, mentre è nona al maschile con Mattia Pinazzi ed Alessio Bonelli. Nel ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali verso un finale di carriera da cacciatore di classiche? Mondiali - Olimpiadi e Liegi-Bastogne-Liegi nel mirino. Sognando il Giro delle Fiandre : È sicuramente il corridore più completo in circolazione, molto probabilmente colui che ha avuto le doti migliori per abbinare grandi giri alle classiche in questo Nuovo Millennio. Vincenzo Nibali può vantare un palmares di lusso: vincitore in tutte e tre le corse a tappe (due volte il Giro d’Italia, una volta il Tour de France e una volta la Vuelta di Spagna), è riuscito ad agguantare il successo anche alla Milano-Sanremo e al Giro di ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. Nessuna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Eleonora Gasparrini d’argento nell’omnium : Arriva, nella terza giornata dei Mondiali junior su pista 2019, in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania) la seconda medaglia della spedizione italiana: dopo l’oro del quartetto di inseguimento a squadre, ecco l’argento di Eleonora Gasparrini nell’omnium. Prova eccellente per la giovanissima velocista tricolore: il primo posto nello scratch per partire a tutta, poi una gara regolare che le è valsa 114 punti, ...

Non c'è nessun miracolo dietro al primo oro dell'India ai mondiali junior di Ciclismo su pista : Quando nel 2010 l'India ospitò i Giochi del Commonwealth rischiò di fare una figuraccia. Ritardi nei lavori, impianti sistemati alla bell'e meglio per permettere lo svolgimento delle gare, una vagonata di polemiche che rischiò di far saltare tutti i vertici dello sport indiano. Jugaad era la parola

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : l’Italia femminile è oro nell’inseguimento a squadre! : Quattro i titoli assegnati oggi nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: risuona l’inno di Mameli a Francoforte, in Germania, grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, che si mette al collo la medaglia d’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile è un epilogo da brividi a consegnare oro e titolo iridato alle azzurrine: Giorgia Catarzi, Camilla Alessio, Eleonora Camilla Gasparrini ...