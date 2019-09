Che si potrà permettere questa poltrona da gaming da ben 14 000 dollari?

Tutte le accuse Che la Lega non potrà fare al mostro di governo formato da Pd-M5s : Tra le molte scene spassose osservate nel corso di questa formidabile crisi di governo ce n’è una forse più gustosa delle altre che negli ultimi giorni è stata comprensibilmente messa in secondo piano da molti osservatori. Al centro della scena, oggi, ci sono il Partito democratico e il Movimento 5

Gazzetta : Tifosi in rivolta in Kenya perché non potranno vedere Arsenal-Liverpool : rivolta popolare in Kenia contro la decisione del Ministro degli Interni di chiudere i bar durante il censimento previsto. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, precisando che la motivazione è quella di evitare che i cittadini vengano trovati alticci. Una scelta che ha trovato una dura reazione da parte dei Tifosi che sui social si sono scatenati con l’hashtag #census2019 perché la decisione di fatto impedirà loro di assistere al match di ...

Huawei Mate 30 con Kirin 990 avrà ottime caratteristiChe video e potrà registrare video 4K a 60 fps : Huawei ha confermato che con Kirin 990 verrà finalmente superato uno dei limiti delle precedenti generazioni, ossia le CPU Kirin 970 e 980 L'articolo Huawei Mate 30 con Kirin 990 avrà ottime caratteristiche video e potrà registrare video 4K a 60 fps proviene da TuttoAndroid.

AnChe quest’anno la Fiorentina potrà utilizzare la fascia da capitano di Astori : La Lega Calcio accontenta la Fiorentina. Anche per la prossima stagione, il club toscano potrà utilizzare la fascia da capitano di Davide Astori. Lo comunica la società viola su Twitter. “La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, Anche per la Stagione 2019-20, la fascia da capitano di Davide Astori”.#DA13 pic.twitter.com/ZPfzBvhCRa — ACF Fiorentina ...

Beautiful - anticipazioni americane : Hope promette a Steffy Che potrà stare vicina a Beth : Sono puntate emozionanti quelle che i telespettatori di Beautiful stanno seguendo in questi giorni negli Stati Uniti. Dopo che la verità sulla finta morte di Beth è stata svelata, le conseguenze non sono tardate ad arrivare, sconvolgendo ancora una volta le vite delle persone legate alla piccola. Ma se Hope non ha potuto nascondere la sua gioia immensa dopo avere scoperto che la sua bambina è viva, Steffy ha dovuto affrontare un momento ...

WhatsApp - dal prossimo aggiornamento copierà Telegram : si potrà usare anChe offline : Tra le app di messaggistica più famose al mondo vi è sicuramente WhatsApp, che ogni giorno viene utilizzata da milioni e milioni di persone in tutto il mondo per scambiare messaggi in maniera pratica e veloce. L'app, guidata e gestita dal gruppo di Zuckerberg, è pronta ad introdurre da fine 2019 delle novità che la riguardano e che la renderanno per certi versi ancora più simile all'applicazione rivale di messaggistica. Parliamo di Telegram, da ...

Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio : Samsung Galaxy Watch Active 2 dovrebbe essere in grado anche di generare un elettrocardiogramma per l'utente, ma forse solo dal 2020. L'articolo Ecco perché Samsung Galaxy Watch Active 2 non potrà farvi un elettrocardiogramma al lancio proviene da TuttoAndroid.

AnChe Tiscali potrà applicare sovrapprezzi per i servizi di roaming : L'AGCOM ha concesso a Tiscali l'autorizzazione ad applicare sovrapprezzi per i servizi di roaming, rinnovando un provvedimento dello scorso anno L'articolo Anche Tiscali potrà applicare sovrapprezzi per i servizi di roaming proviene da TuttoAndroid.

La Cassazione ha deciso Che gli studenti non potranno consumare nelle mense scolastiChe pasti preparati a casa : La Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha deciso che gli studenti non potranno consumare nelle mense scolastiche pasti preparati a casa, ribaltando una precedente sentenza della Corte di Appello e chiudendo un caso iniziato nel 2013. Era iniziato tutto

Per gli insulti razzisti a Sterling - un tifoso non potrà vedere più le partite del Chelsea allo stadio : Il Chelsea si schiera con forza contro il razzismo, escludendo a vita un tifoso dallo Stamford Bridge, stadio della squadra londinese, e altri 5 hanno ricevuto un’esclusione che varia da 1 a 2 anni. I fatti che hanno portato all’allontanamento di queste persone sono risalenti all′8 dicembre 2018, nel corso della partita contro il Manchester City si sono sentite offese razziste al calciatore inglese Raheem Sterling.La pena ...

Torna libero Bellomo - il giudice Che imponeva le minigonne alle borsiste : ma non potrà insegnare : Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato, Torna in libertà dopo essere stato ai domiciliari dallo scorso 9 luglio, ma non potrà insegnare per un anno. E' quanto deciso dal Tribunale del Riesame, che ha così in parte accolto le richieste della difesa e che ha riqualificato i reati di maltrattamenti di cui è stato accusato da 4 delle sue borsiste.Continua a leggere

Su Amazon si potrà pagare anChe con il conto corrente : Novità nelle modalità di pagamento su Amazon Italia. Oltre alle classiche carte di credito e debito, al contrassegno e altri circuiti di pagamento, il colosso americano dell’ecommerce ora ha aggiunto per i clienti anche la possibilità di pagare i propri acquisti direttamente attraverso il conto corrente, con una modalità già attiva in altri Paesi e che sarà introdotta al momento in via sperimentale ma destinata a entrare a pieno regime tra ...

WhatsApp : le note vocali si potranno ascoltare anChe senza aprire l’app : I messaggi vocali sono fra le caratteristiche più usate di WhatsApp. Attualmente con gli smartphone si possono leggere i messaggi testuali direttamente dalla tendina delle notifiche, non si può fare altrettanto con le note vocali. Presto questo limite non ci sarà più: a svelarlo è il portale Webetainfo, che sul suo account Twitter mostra una schermata in cui si vede la notifica di un messaggio vocale e la possibilità di ascoltarlo senza dover ...

Dal primo agosto su DAZN si potrà vedere anChe Eurosport : Dal primo agosto sarà possibile vedere sulla piattaforma di eventi sportivi in streaming DAZN anche i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, attualmente visibili su Sky e su Eurosport Player online. L’accordo è stato raggiunto da Perform, la