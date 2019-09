Cerciello | la chat tra i due americani e Brugiatelli | “All’appuntamento vieni solo”

"Foto dell'americano arrestato per l'omicidio di Cerciello destinata a una chat interna" - il carabiniere accusato chiede di essere interrogato : Ha chiesto di essere interrogato al più presto dai magistrati il carabiniere che ha indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, perché ritenuto l’autore della foto che immortalò il californiano Chistian Gabriel Natale Hjorth, uno dei due americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, bendato e con i polsi legati dietro la schiena mentre era in caserma. Il ragazzo era stato ...