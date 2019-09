Cerciello e il collega erano in bermuda | senza pistola e senza tesserino

I carabinieri interrogati confermano : "Il collega di Cerciello? Era armato" : Tiziana Paolocci La Beretta presa in via Cossa dopo l'omicidio per accertamenti Per lo scambio tra soldi e borsello mobilitate quattro pattuglie Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ieri mattina ha ricevuto al Quirinale la mamma, la moglie, il fratello e la sorella del vicebrigadiere, Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio in via Pietro Cossa, a Roma. Ad accompagnate la ...