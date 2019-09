Caterina Balivo | “Sto seguendo una dieta anti-tumorale | non so arrivo a finirla”

Vieni da me - dal 9 settembre su Rai1 e in streaming su Raiplay : conduce Caterina Balivo : Tra i tanti programmi che torneranno ad andare in onda nella giornata di lunedì 9 settembre c'è anche la nuova edizione di "Vieni da me", il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Per circa un mese la trasmissione coprirà il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Rai insieme a La Vita in Diretta. Dalla metà di ottobre, poi, i due contenitori saranno separati dalla messa in onda di una nuova stagione de "Il Paradiso delle Signore". ...

Caterina Balivo e la dieta anti tumorale da 5 giorni : “Ma non so se riesco a finirla” : La bella Caterina Balivo, che tra pochissimo rivedremo al timone di ‘Vieni da me’, ha deciso di sottoporsi a una dieta che dura 5 giorni. Si tratta di uno speciale regime nutrizionale anti tumorale, racconta la conduttrice su Instagram, che ripulirebbe l’organismo dalle tossine promettendo di allungare la vita. Tra le sue Storie di Instagram Caterina ha spiegato in cosa consiste questa dieta, sottolineando però di essere consapevole di non avere ...

Caterina Balivo svela il suo grande sogno prima di Vieni da me : Vieni da me, Caterina Balivo sui figli confessa: “Spero di aver fatto un buon lavoro” La prossima settimana tornerà la seconda edizione di Vieni da me di Caterina Balivo. La conduttrice, come confessato da lei stessa in più occasioni su instagram, è già impegnata con le prove della trasmissione. Ma non è finita qua perchè Caterina Balivo, prima di tornare in Tv, ha voluto rivelare un suo personale sogno. Difatti quest’ultima ha ...

Caterina Balivo e la dieta antitumorale da 5 giorni : “Niente pasta - carne - prosciutto e pane” : La dieta che allunga la vita arriva da Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me si è sottoposta a uno speciale regime alimentare che ripulirebbe il corpo dalle tossine in eccesso. Una vera e propria dieta antitumorale che prevede uno stop netto a determinati tipi di alimenti quali la pasta, la carne e il pane per una durata di 5 giorni.Continua a leggere

È lei la sorella di Caterina Balivo. Mai vista? Ecco la ‘piccola’ Sarah : Da alcuni anni Caterina Balivo è un volto conosciuto della Rai. Dopo una lunga esperienza nel programma di tutorial Detto Fatto, nel 2018 i vertici di Viale Mazzini l’hanno promossa sulla prima rete affidandole il nuovo format ”Vieni da me”. All’inizio il programma ha stentato a decollare, ma con il passere delle settimane Caterina Balivo è riuscita a trascinare il pubblico e a ottenere un ottimo successo in fatto di ascolti. ...

Caterina Balivo è top in bikini su Instagram : Con una bellezza autentica acqua e sapone, Caterina Balivo saluta l’estate con un look mare inedito che fa breccia nel cuore dei suoi fedeli follower. Caterina Balivo è una delle protagoniste più amate del panorama televisivo attuale e, nonostante sia sempre molto indaffarata tra mille impegni lavorativi, non manca occasione per regalarsi qualche momento di sano relax trascorrendo il tempo con suo marito e i suoi splendidi ...

Caterina Balivo - monumentale scollatura a Venezia : tutti gli occhi su di lei - da urlo / Guarda : Caterina Balivo ha incantato Venezia con un look sexy ed esuberante. La bella conduttrice Rai è arrivata in vaporetto con il marito Guido Maria Brera in tailleur nero in cui la parte da leone la faceva una scollatura vertiginosa sul decolletè. Caterina si è concessa una breve apparizione al Lido pri

Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, conquista il Lido con un nuovo look. L'attrice 33enne apre la seconda settimana della kermesse con un maxi abito a pois che, come ha scritto Enzo Miccio a Cristina Parodi, è sinonimo di eleganza. La bella Alessandra opta per un vestito leggero, blu scuro a puntini bianchi, che arriva alle caviglie con cinturone di pelle coordinato alla borsa.

Caterina Balivo divina in bikini su Instagram. E batte tutte : Caterina Balivo saluta le vacanze con un bikini mozzafiato che stupisce i fan e mette in risalto la splendida forma fisica della conduttrice di Vieni da Me. Il primo settembre è per tutti un giro di boa, le vacanze finiscono e si torna alla normalità. Ma per quest’ultimo giorno di relax, Caterina Balivo ha voluto fare un regalo speciale ai suoi follower di Instagram, posando in due pezzi – lei che si mostra sempre con il costume intero ...

