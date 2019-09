Casting per il nuovo videoclip di Renato Zero | il debutto a IMAGinAction in ottobre

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Si aprono iper ildi, quello che sarà presentato durante la prossima edizione dia Ravenna l'11, il 12 e il 13. Per la nuova produzione, sono ricercati attori e comparse che dovranno presentarsi dalle 10,30 alle 19 presso la sede della Daimon di Ravenna, in via Gardini, 20 (1° piano, nome sul citofono Daimon Film). La partecipazione è da considerarsi a titolo gratuito, mentre per informazioni è necessario rivolgersi a Niccolò Torresani al 3292388501. Il, che conta sulla direzione di Stefano Salvati, sarà presentato nel corso della terza edizione dia Ravenna nei giorni stabiliti dell'11, 12 e 13. In occasione della presentazione della clip, è prevista anche un'esibizione degli allievi della scuola Passi Di Danza, come tributo a. Com'è lecito aspettarsi, ilvideo ...

