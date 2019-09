Carolina Stramare è Miss Italia 2019 Polemica tra Balivo e Bianchetti

Fonte : lanostratv

(Di sabato 7 settembre 2019): vinceripescata dalla giuria di qualità Venerdì 6 settembre è andata in onda la finale dell’80esima edizione di. Il concorso di bellezza condotto da Alessandro Greco ha visto anche la partecipazione di Tosca D’Aquino, come ‘disturbatrice’ fuori campo. Tra le finaliste è stata incoronata la più bella del nostro Paese:e ha raccolto il testimone di Carlotta Maggiorana. 20enne, originaria di Vigevano, in provincia di Milano, è diplomata al liceo linguistico e frequenta l’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Lavora come modella e pratica equitazione a livello agonistico.è figlia del noto mobiliere di San Lorenzo al Mare, Romeo, e tra i suoi sogni ha quello di seguire le orme del padre.è stata la concorrente ripescata dalla giuria di ...

