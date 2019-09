Canoa velocità | Campionati Italiani 2019 | assegnati i titoli tricolore sulla distanza dei

Fonte : oasport

(Di venerdì 6 settembre 2019) Sono scattati oggi idi, con i primiad esseredei 1000 metri: andiamo a scoprire i nomi dei nuovi tricolori. Nel K1 1000 maschile vince Andrea Schera in 3’41.78, davanti ad Andrea Dal Bianco, secondo in 3’41.87 e ad Alessandro Bonacina, terzo in 3’49.10. Nel C2 1000 maschile vittoria di Daniele Santini e Luca Incollingo in 3’47.15, con Fabrizio Mattia e Sergiu Craciun secondi in 3’53.29 ed Alessandro e Matteo Gentilucci terzi in 4’55.50. Nel K2 1000 maschile trionfo di Nicola Ripamonti e Giulio Dressino in 3’28.39, davanti a Francesco Balsamo e Davide Marzani, secondi in 3’38.64, ed a Claudio Andreis e Alessandro Bonacina, terzi con 3’38.75. Nel K4 1000 maschile Nicola Ripamonti, Alberto Ricchetti, Mauro Crenna e Matteo Torneo si impongono in 3’09.20, davanti a Stefano ...

ADM_assdemxmi : RT @CittaMetroMi: Ricco programma di sport all' #Idroscalo per il weekend! Due giorni dedicati allo skateboard con l'Idronations https://t.… - CittaMetroMi : Ricco programma di sport all' #Idroscalo per il weekend! Due giorni dedicati allo skateboard con l'Idronations… - Interista100 : MONDIALE CANOA VELOCITA Szeged (Ungheria) K2 1000 UOMINI FINALE 6.LUCA BECCARO/SAMUELE BURGO (CHE VERGOGNA, RITIRAT… -