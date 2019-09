Calci e pugni tra ragazzine | rissa choc sul lungomare di Genova La gente filma e ride

Torino - pusher prendono a Calci e pugni i poliziotti durante un controllo antidroga : Gli spacciatori hanno aggredito gli agenti per avere modo di gettare della cocaina nel gabinetto: non sono però riusciti nel loro intento.Continua a leggere

Picchiata e abusata dal compagno per un anno : Calci e pugni anche ai gatti per sottometterla : Il calvario della giovane si è concluso solo con l'arresto del suo fidanzato e compagno di 28 anni, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata, maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni, percosse e maltrattamento di animali.\\Vessazioni di natura psicologica, percosse, maltrattamenti continui ed infine anche abusi sessuali. È quanto è stata costretta a subire per oltre ...

Calci e pugni a cassiera supermercato dopo aver rubato prodotti : arrestata : Roma – Un Carabiniere della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato una 39enne, nata in Svezia, senza fissa dimora in Italia e gia’ nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria. Ieri pomeriggio, la donna e’ entrata in un supermercato in via Barberini e dopo aver rubato diversi prodotti, prelevandoli dagli scaffali e nascondendoli nel suo zaino, ha ...

NAPOLI - DOTTORESSA PRESA A Calci E PUGNI : NASO ROTTO/ 'Schifata - ma niente paura' : NAPOLI, DOTTORESSA aggredita al San Giovanni Bosco: Adelina Laprovitera PRESA a CALCI e PUGNI dalla madre di una paziente, le sue parole.

Napoli - dottoressa presa a Calci e pugni dalla madre di una paziente. Direttore Ps : “Le aggressioni sono all’ordine del giorno” : Stava svolgendo una consulenza chirurgica quando è stata aggredita e presa a pugni e calci in faccia dalla madre della paziente che stava visitando. La vittima è Adelina Laprovitera, dottoressa dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Stava visitando una ragazza in codice verde per una sutura al braccio: “Avevo solo detto alla signora di tornare nell’area di attesa dei parenti e poi sarei andata a informarla, lei mi si è lanciata ...

PROMESSA DEL CalciO SPACCA FACCIA A RAGAZZA PER STRADA/ Pugni a raffica - finisce male : Andrew Akingbaje, PROMESSA del CALCIO di 24 anni, SPACCA la FACCIA a una RAGAZZA per STRADA: per lei viso martoriato ma per lui addio ai sogni di gloria...

Calci e pugni a infermiera : ubriaco arrestato da Polizia : Roma – “Sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale, G.M., romano di 43 anni, ieri pomeriggio, in stato di ebrezza alcolica, e’ stato soccorso dal personale del 118 in via Filippini angolo di via della Storta. Una volta sul posto, i sanitari sono stati minacciati ed insultati dall’uomo tanto da dover richiedere l’intervento della Polizia. Sul posto, gli agenti del Commissariato Primavalle sono riusciti a ...

Gruppo di minorenni aggredisce a Calci e pugni un commerciante : Andrea Pegoraro I 4 giovani si sono scagliati in modo violento contro l'esercente, che poco prima li aveva rimproverati. È successo in provincia di Alessandria Per un semplice rimprovero ha dovuto subire un pestaggio da un Gruppo di minorenni. Vittima di questo assalto un commerciante di 41 anni di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. I quattro ragazzi, 3 italiani e uno di origine albanese sono stati segnalati dalla ...

Fermato dopo la rissa prende a Calci e pugni gli agenti : Stefano Damiano Il ragazzo, un cittadino dominicano di 18 anni, è stato Fermato grazie all'ausilio dello spray al peperoncino Ha insultato, minacciato e infine colpito con calci e pugni uno degli agenti intervenuti per sedare la lite a cui aveva preso parte all'uscita dal locale. Il nuovo caso di aggressione alle forze dell'ordine è successo a Trieste. All'uscita del un locale che aveva già le saracinesche abbassate, nei pressi di ...

Napoli - la furia dei ladri sorpresi in casa : Calci e pugni - ferita una disabile : Arancia meccanica al parco San Paolo. È accaduto l?altra notte, a Fuorigrotta, poco prima dell?alba: due uomini, a volto coperto, si sono introdotti in un appartamento di una...

Calci - pugni e testate ai vigili urbani : far west alla Stazione Marittima di Napoli - un arresto : Agenti della Polizia municipale di Napoli sono stati aggrediti durante un'operazione contro gli ambulanti abusivi nella zona della Stazione Marittima, particolarmente affollata per l'arrivo...

Insulti - pugni - Calci ai migranti. Bufera sugli agenti in Germania : Angelo Scarano Un video mostra due agenti di sicurezza mentre picchiano un migrante all'interno di un centro di accoglienza Bufera in Germania per un video che mostra due guardie private addette alla sicurezza di un centro di accoglienza mentre picchiano due migranti. L'episodio si è consumato nel centro per i rifugiati di Halberstadt, nella regione della Sassonia-Anhalt. Le immagini di un video pubblicato su YouTube lo scorso 14 ...

Milano - ragazza di 20 anni incinta presa a Calci e pugni dal futuro marito : non aveva detto ai parenti del matrimonio e della gravidanza : Ha colpito la compagna incinta con calci e pugni al volto, poi senza preoccuparsi delle condizioni, l’ha lasciata a terra, insanguinata, in una stanza d’albergo. È quanto successo nella mattinata di ieri a Milano in un hotel in corso Garibaldi. Vittima una cittadina norvegese di origini afghane, di 20 anni, picchiata dal fidanzato 38enne, di origini pakistane, perché non ha raccontato ai parenti dell’imminente matrimonio e ...

Banda di vu cumprà scatenata. Vigile aggredito a Calci e pugni : Angelo Scarano A Jesolo un Vigile urbano è stato aggredito da un vu cumprà senegalese. Fa parte di un gruppo "violento" monitorato dalla Minicipale La mattinata in spiaggia finisce in rissa e a farne le spese è un Vigile urbano che è stato preso a pugni e calci da un venditore abusivo. Siamo a Jesolo e tra i lettini roventi di questa calda estate girano i vu cumprà da spiaggia. Intorno alle 9 di ieri mattina però sale la tensione nei ...