Cadavere nel lago d' Iseo | auto riportata a galla | ora si indaga per omicidio

Giallo a Pozzuoli : Cadavere in decomposizione trovato nell'area ex Sofer : Pozzuoli - Un cadavere in uno stato avanzato di decomposizione è stato rinvenuto quest'oggi nell'area ex Sofer. Sul posto al momento ci sono i carabinieri della compagnia di Pozzuoli...

Il mistero dell'uomo sparito e del Cadavere trovato nel lago : Potrebbe essere di Rosario Tilotta, scomparso nel 2004, il corpo trovato in fondo al lago d'Iseo. Il fratello della presunta vittima: "Era in brutti giri". Di lui non c'era più alcuna traccia dal 2004. Scomparso nel nulla. Potrebbe essere proprio il suo il corpo trovato intrappolato in una Ford Fiesta sul fondo del lago d'Iseo. Rosario Tilotta aveva 59 anni quando è sparito da Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, nel luglio del ...

Il Cadavere di una 20enne è stato ritrovato in un campo nel Varesotto : Il cadavere di una ragazza di quasi 20 anni e' stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri in un campo da foraggio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Lo ha scoperto mentre falciava l'erba il proprietario del terreno, situato vicino al confine con il comune di Magnago. Il cadavere era in uno stato avanzato di decomposizione, e per questo motivo i primi accertamenti svolti dal medico legale non sono riusciti a stabilire la causa della morte. ...

Choc nel Varesotto : rinvenuto Cadavere di una 20enne in un campo : Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario dell'area. Ancora ignote le cause della morte della giovane. Il corpo senza vita di una donna, probabilmente una 20enne di origini romene, è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dal proprietario dell'area mentre era impegnato a ...

Bologna - Cadavere sul ciglio della strada : “È Clemente - uscito in bici e scomparso nel nulla” : Per la famiglia non ci sono dubbi: il corpo senza vita rinvenuto lunedì sera in una strada periferica a Castenaso è quello di Clemente Lesi, l'uomo di Granarolo uscito di casa per un giro in bici l'11 agosto scorso e scomparso nel nulla. Da giorni erano in corso le ricerche per ritrovarlo in tutta la zona.Continua a leggere

Ragazza di vent'anni trovata morta in un campo : giallo nel varesotto - il Cadavere lì da settimane : giallo nel varesotto a Busto Arsizio, dove una Ragazza di vent'anni è stata trovata morta ieri nel tardo pomeriggio in un campo: il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione,...

Francia : viaggia coi figli che dormono in auto e nel bagagliaio il Cadavere della moglie : Un uomo è stato fermato mentre rientrava dall’Italia in Francia, dove risiede. La polizia lo ha individuato nei pressi di Annecy, in Alta Savoia, e ha scoperto che nel bagagliaio dell’auto, nascosto in una valigia, c’era il corpo senza vita di sua moglie. In auto anche i figli di 6 e 8 anni, che dormivano.

Cadavere trovato nel sacco a pelo a Piombino : indagati il figlio e la nuora di Simonetta : Sono indagati per occultamento di Cadavere Filippo Andreani e Adriana Rocha, rispettivamente figlio e nuora di Simonetta Gaggioli, l'ex funzionaria della Regione Toscana, trovata Cadavere in un fosso a Piombino, avvolta in un sacco a pelo. Si tratterebbe di un atto dovuto in attesa dei risultati dell'autopsia sulla salma della donna.Continua a leggere

Piombino - Cadavere nel sacco a pelo : è Simonetta Gaggioli - ex funzionaria Regione Toscana : È avvolta nel mistero la morte di Simonetta Gaggioli, 72enne ex funzionaria della Regione Toscana il cui corpo è stato trovato avvolto in un sacco a pelo in un fosso lungo la vecchia Aurelia a Riotorto, nel comune di Piombino (Livorno). Il figlio aveva denunciato la sua scomparsa alcuni giorni fa.Continua a leggere

Mistero nel Livornese : un Cadavere di donna trovato in un sacco a pelo : Il ritrovamento in un fosso lungo la Vecchia Aurelia nella zona di Riotorto, tra Venturina e Piombino. Il decesso risalirebbe ad una settimana fa, disposta l’autopsia

Udine - orrore nel bagno del treno : aprono la porta e trovano Cadavere di un uomo : L'orribile scoperta nel bel mezzo del tragitto del convoglio regionale partito da Venezia e diretto a Trieste, nei pressi della stazione di Latisana. Il cadavere giaceva nel bagno dell’ultimo vagone del treno probabilmente già da decine di minuti quando è stato scoperto da un addetto alle pulizie a bordo.

Arsenal senza pace - trovato un Cadavere nella casa di Mohamed Elneny : Estate senza pace per l'Arsenal. Dopo l' aggressione a Ozil e Kolasinac da parte di due teppisti a Londra, un' altra notizia extracampo scuote i Gunners. Secondo quanto riferito dal sito 24.ae, un cadavere è stato ritrovato nell'abitazione in Egitto del centrocampista Mohamed Elneny. A fare la macab

"La nostra proposta è la dimostrazione che riteniamo che il progetto sia talmente valido da assicurare più ricavi alla Lega. Anche perché si tratta di un canale non esclusivo, aperto cioè a tutti gli operatori e a tutte le piattaforme tecnologiche. Una formula che ha dimostrato di essere in grado di ampliare la base di clienti". Sono le parole di Matteo Mammì, Senior Advisor di Mediapro in Italia, a Il Sole 24 Ore, sulla proposta ...

Arsenal - macabra scoperta nella casa del centrocampista egiziano Elneny : trovato un Cadavere [DETTAGLI] : Periodo particolarmente tormentato in casa Arsenal. Dopo l’aggressione nei giorni scorsi ai danni di Mesut Ozil e Sead Kolasinac, con il terzino bosniaco che ha messo in fuga due ladri, macabro ritrovamento in casa di Mohamed Elneny: secondo quanto riporta il sito “24.ae”, è stato rinvenuto un cadavere nell’abitazione in costruzione a Mahalla Al-Kubra, in Egitto, del centrocampista dei Gunners e della Nazionale ...