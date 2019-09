Bufera per il post del giornalista che prevede il suicidio di Salvini Renzi gli esprime

Usa 2020.Aborto per ambiente? E' Bufera : 03.42 Il dem Sanders è favorevole ad affrontare l'emergenza del cambiamento climatico con una politica di controllo delle nascite. "Le donne -ha detto in un dibattito alla Cnn- hanno diritto al controllo del proprio corpo e a decidere sulla riproduzione. L'aumento della popolazione può aggravare la situazione ambientale? Penso di sì". E: "E' ingiusto negare il diritto all'aborto". Sanders è stato contestato dai repubblicani, che lo accusano di ...

Placido Domingo nella Bufera : spuntano 11 nuove accuse per molestie : Continuano i guai per il tenore spagnolo Placido Domingo. Dopo le 8 accuse per molestie sessuali del mese scorso, ecco venire a galla nuove denunce da parte di 11 donne. spuntano nuove accuse per molestie nei confronti di Placido Domingo. Come per le imputazioni di agosto, a rivelarlo è stato il sito Associated Press, che riferisce di ben 11 nuove denunce contro il famoso cantante lirico spagnolo. Otto donne il mese scorso avevano ...

Il 'Dama' nella Bufera per le dichiarazioni della De Lellis : 'Se sapesse che mangio pasta' : Andrea Damante è finito al centro di un'aspra bufera mediatica. Il giovane deejay veronese è stato accusato da alcuni fan, di aver plagiato Giulia De Lellis. 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza' è l'attesissimo libro scritto dalla De Lellis con la preziosa collaborazione di Stella Pulpo. Nonostante il libro esca il prossimo 17 settembre è già sold out e primo nelle vendite su internet. In attesa della critica, a far ...

Luca Argentero nella Bufera per le dichiarazioni sulle donne e il femminismo : Luca Argentero è finito nella bufera a causa di alcune dichiarazioni sulle donne e il femminismo. L’attore e sex symbol ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino. La coppia, legata dal 2017, pensa alle nozze ed è da sempre molto riservata. Nell’ultimo periodo però Argentero sembra essersi aperto con il pubblico, postando su Instagram scatti che lo ...

Kate Middleton e William nella Bufera : spenderanno di più per l'istruzione di George che di Charlotte : I figli sono tutti uguali, ma Kate Middleton e il principe William spenderanno di più per l'istruzione di George che per quella di Charlotte. Una notizia...

Andrea Damante nella Bufera - il web si schiera contro di lui : ecco perché : Andrea Damante nel caos, il web si mette contro di lui. ecco che cosa sta succedendo in queste ore Per il bel dj questo non è un momento sicuramente facile. Alcune ore fa, infatti, la sua ex fidanzata Giulia De Lellis è tornata a parlare del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – […] L'articolo Andrea Damante nella bufera, il web si schiera contro di lui: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Il vicesindaco nella Bufera : "Chiedo scusa per la maglietta sessista" : A Roverè Veronese, Luigi Corradi vicino a Fratelli d'Italia replica alle polemiche: "E' stata una goliardata. Io rispetto le donne". Ma ora, dopo la Lega, anche il partito della Meloni prende le distanze da lui

'CENSURATO DALLA MARVEL PER ATTACCHI A TRUMP'/ Art Spiegelman 'silenziato' : è Bufera : Art Spiegelman, fumettista di 'Maus', ha dovuto rinunciare alla prefazione di un libro per le sue posizioni anti-Trump, sgradite al Ceo dell'azienda.

Harry e Meghan Markle nella Bufera per il volo sul jet privato a Nizza : “Falsi e ipocriti”: sono stati etichettati così Meghan e Harry dagli ambientalisti furiosi per il loro ennesimo volo su un jet privato. Dopo la vacanza da sogno a Ibiza, costata la bellezza di 100 mila euro, i duchi di Sussex sono partiti per una vacanza a Nizza. Un viaggio breve e top secret, orgaNizzato per consentire alla famiglia di godersi un po’ di relax dopo la nascita del piccolo Archie, arrivato tre mesi fa. Come ...

“Rispetto per Nadia Toffa!”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino - Bufera dopo l’ultima foto : “Oggi funerali di Nadia Toffa, ci vorrebbe un po’ di rispetto”. Stavolta non sono messaggi belli o ricchi di complimenti quelli sotto la foto di Belen Rodriguez. Stavolta niente elogi, parole al miele, fan messi al tappeto. L’ultimo scatto pubblicato dalla showgirl argentina ha infatti creato un vero e proprio polverone mediatico, diventando virale in pochi minuti e tirando in ballo la notizia che ha sconvolto il mondo della ...

Lorenzo Riccardi - Bufera per post su Sardegna : il tronista spiazzato interviene : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi polemico in Sardegna Lorenzo Riccardi è in vacanza in Sardegna con Claudia Dionigi, e in alcune storie recentemente pubblicate su Instagram ha parlato di alcuni problemi che hanno avuto durante la permanenza; il messaggio dell’ex tronista metteva in evidenza una certa insofferenza per quello che gli era capitato – soprattutto […] L'articolo Lorenzo Riccardi, bufera per post su Sardegna: il ...

Harry e Meghan di nuovo nella Bufera per il viaggio di lusso a Ibiza : Harry e Meghan sono di nuovo nel mirino, stavolta per il loro viaggio di lusso a Ibiza. La stima approssimativa della vacanza spagnola dei duchi sarebbe di più di 100mila euro e gli ambientalisti non perdonano la scelta del jet privato ai due, attivisti per l'ambiente. La stampa inglese sembra propensa a non voler tollerare nulla al Principe Harry ma, soprattutto, a sua moglie Meghan Markle. L'ultimo evento che li ha nuovamente ...

Cristian Imparato nudo in mare/ Foto hot per auguri Ferragosto : sui social è Bufera! : Cristian Imparato nudo in mare: Foto hot dell'ex concorrente del Grande Fratello 16 per gli auguri di Ferragosto. Ma sui social è bufera per lo scatto.

“È fidanzata!”. UeD - Gemma Galgani nella Bufera. Scoperta da una ex dama che svela tutto : Gemma Galgani avrebbe un fidanzato. La voce si rincorre da tempo e adeso arriva una mezza conferma da un’ex dama del Trono Over che è voluta restare anonima, secondo la quale la situazione sentimentale della torinese non sarebbe affatto trasparente. Al contrario, a suo dire Gemma avrebbe un fidanzato già da alcuni anni e proseguirebbe la sua partecipazione a Uomini e donne solo per farsi pubblicità. Queste le parole pubblicate su un blog ...