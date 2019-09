Brexit | via libera dalla camera dei Lord alla legge anti-no Deal

Brexit - Johnson : no proroghe - via 31/10 : 17.34 "Se il Parlamento voterà a favore della mozione per discutere della misura sulla proroga della Brexit, distruggerà la posizione negoziale del nostro Paese e ci costringerà ad accettare le condizioni di Bruxelles". Così il premier britannico Johnson nel suo discorso al Parlamento, in cui ha anche riferito dell'esito del G7 di Biarritz. "Stiamo negoziando -dice Johnson-, sono fiducioso che arriveremo ad un accordo. In ogni caso lasceremo ...

Boris Johnson punta a nuove elezioni se ribelli e laburisti rinviano la Brexit a gennaio : La sfida in Parlamento tra oggi e domani: l’opposizione cercherà di bloccare l’uscita senza accordo dalla Ue il 31 ottobre. Il primo ministro è pronto al voto per metà mese

«Preparatevi alla Brexit» - al via la campagna di informazione del governo : Sul portale GOV.UK un vademecum per cittadini, imprenditori e turisti per prepararsi all’uscita della Gran Bretagna dalla Ue

Brexit : Johnson ha il via libera della regina - Parlamento sospeso. Proteste in piazza : La battaglia tra i britannici sulla Brexit si trasferisce in piazza e nelle aule dei tribunali, chiamati a decidere sulla sospensione del Parlamento concessa a Boris Johnson dalla regina Elisabetta II e fonte di un potenziale conflitto tra il Parlamento stesso e la corona. Era nell'aria, ma si trattava di un'opzione cosi' estrema da essere definita "soluzione nucleare": il premier britannico ha trascinato la regina sulla 'linea del fuoco', e ha ...

Macron detta agenda del G7 : dalla Brexit all’Amazzonia - al via il vertice a Biarritz : Lotta contro le diseguaglianze, per la parita' di genere e la tutela dell'ambiente: questi i temi centrali indicati da Emmanuel Macron per la presidenza francese del G7, il tavolo delle potenze mondiali che tornera' a riunirsi da domani a lunedi' a Biarritz, cittadina sulla costa atlantica e che si prepara, con un imponente sistema di sicurezza, Il summit, vedrà schierati oltre 13.000 uomini per evitare eventuali proteste e manifestazioni ...

Brexit - via le leggi Ue in Gran Bretagna : 23.00 Il ministro britannico per la Brexit, Steve Barclay, ha firmato la legge che cancella l'atto del 1972 che sanciva l'adozione delle norme europee da parte del Regno Unito. Lo riferisce il governo britannico: è "un passo storico per il ritorno dei poteri legislativi da Bruxelles al ReUnito". L'annullamento del 'European Communities Act' entra in vigore il 31 ottobre quando il Regno Unito lascerà l'Unione europea, con o senza accordo.

Brexit - Johnson : “Accordo precedente inaccettabile - o troviamo soluzione o sarà no deal”. Commissione Ue : “Non ridiscutiamo” : Il primo discorso di Boris Johnson da neo primo ministro britannico raffredda di nuovo i rapporti tra Londra e Bruxelles. Nei giorni scorsi, anche dai leader europei era trapelata una maggiore apertura e flessibilità nei confronti del nuovo esecutivo, proprio per evitare un no deal che, senza un nuovo accordo, potrebbe diventare l’unico epilogo possibile, vista la volontà di Johnson di chiudere la pratica Brexit senza ulteriori rinvii ...