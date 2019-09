Brexit | Camera dei Lord approva legge contro l’uscita senza accordo | manca solo la firma

Brexit - anche la Camera dei Lord approva la legge per il rinvio : Il governo, intanto, intende riproporre una mozione in favore del voto politico anticipato a metà ottobre

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

Brexit - Camera dei comuni vara la legge anti-no Deal : La Camera dei comuni britannica ha approvato, con 327 favorevoli e 299 contrari, il disegno di legge che prevede la richiesta all'UE

Brexit - la Camera dice no alla mozione Johnson per elezioni il 15/10 : Il premier conservatore, dopo l'ennesimo schiaffo, ha preannunciato imprecisate nuove iniziative per superare lo stallo

La Camera dei Lord del Regno Unito completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio : La Camera dei Lord del Regno Unito ha detto che completerà la discussione della nuova legge su Brexit entro venerdì pomeriggio, per permettere che la sua approvazione definitiva arrivi prima della sospensione del parlamento chiesta dal primo ministro Boris Johnson.

Brexit - ok della Camera dei Comuni a legge anti no-deal : Johnson battuto. Bocciata la sua mozione per voto 15 ottobre : Via libera definitvo della Camera dei Comuni britannica alla legge anti no-deal, ovvero per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson, sconfitto, ha presentato una mozione di sfiducia per...

Londra - Camera : sì Brexit - ma con accordo : 22.01 Approvata la legge 'anti-no deal' (contro il 'senza accordo' su Brexit) alla Camera dei Comuni in Gran Bretagna. Il premier Johnson chiede lo scioglimento della Camera ed elezioni anticipate il 15 ottobre (serve il quorum di 2/3 per l'Ok della sua mozione, Ndr). No rinvii e no che Bruxelles decida quando Londra "potrà lasciare l'Ue",dice Johnson: la legge "capovolge il più grande voto democratico della nostra storia". Voto definitivo ...

Brexit - il leader della Camera dei Comuni si sdraia sui banchi : la lezione della deputata del Green Party : “Il suo linguaggio del corpo dimostra il disprezzo che ha per quest’Aula e per le persone”. La deputata del Green Party, Caroline Lucas, ha apostrofato come “sprezzante” il comportamento del leader della Camera dei Comuni, Jacob Rees-Mogg, praticamente sdraiato sui banchi del Parlamento inglese,in uno dei giorni più importanti sul futuro del Paese in tema di Brexit. Altri parlamentari dell’opposizione gli ...

Brexit - la Camera dei Comuni approva la legge contro l’uscita senza accordo : La Camera dei Comuni ha votato oggi a favore della legge contro il no deal promossa dalle opposizioni e da un gruppo di ribelli Tory per cercare di imporre un rinvio della Brexit in mancanza di accordo con l’Ue alla scadenza del 31 ottobre. A favore hanno votato 329 deputati, contro 300. Il risultato conferma sul merito del testo la sconfitta subita ieri dal governo di Boris Johnson sulla calendarizzazione della legge. Ora è prevista ...

Brexit no deal : Corbyn tenta di evitarla proponendo una legge alla Camera dei Comuni : No deal. Oggi, 3 settembre, nell'ultima 'finestra' utile prima della chiusura della Camera dei Comuni, concessa dalla regina al Premier Johnson, il leader laburista Jeremy Corbyn getta la sua ultima carta. Una proposta di legge che costringa il Primo Ministro conservatore a non uscire dall'Europa prima di essersi accordato con Bruxelles. Proprio per evitare ciò, Boris Johnson aveva chiesto ed ottenuto dalla regina Elisabetta la chiusura del ...